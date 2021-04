Alfredo alla Scrofa non delude. Il giardino in piazzetta fa centro

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 16:36

on un occhio al decreto e un altro al meteo i, almeno quelli che possono disporre di uno spazio esterno,, perchè poco è meglio di niente ed è sempre la speranza a prevalere. È il caso die di, eredi di un locale entrato nella storia e capisaldo della ristorazione capitolina:Da subito, ormai un anno fa,certo, ma anche tutela occupazionale - e finora non è stato licenziato nessuno - riduzione o annullamento dei contratti di forniture e, non ultime, ridimensionamenti con rispetto del cliente e di una tradizione centenaria. Qui si sono impegnati in tutto, anche prima di altri:E ora, dal 26 aprile, trasformata in un giardino dopo aver sfrattato le auto e i monopattini in parcheggio selvaggio . Abbiamo voluto provare questo locale nel nuovo corso, sedendoci al tavolo alle 19, ora insolita per una cena, almeno per le italiche consuetudini. Tutto è stato come nelle aspettative:Il ponentino romano ha fatto il resto. Ad accoglierci è stato il direttore di sala Carlo Paragona, approdato qui dopo esperienze stellate e internazionali.«Volevo un locale che avesse in sè sia storia e tradizione che futuro - dice - e soprattutto una grande identità strutturata sia nella cucina che nella città». E si è trovato In perfetta sintonia con i due titolari. Da Alfredo alla Scrofa già al primo giorno del "via" governativo,, un terzo di quello che normalmente il ristorante poteva accogliere nelle grandi sale interne., arredi, posate e bicchieri erano stati sanificati e il pane, fatto in casa in quattro tipologie, non era servito nella solita busta di carta usa e getta ma in un vero cestino ad uso esclusivo per il tavolo. Sanificati continuamente anche i bagni ed obbligo della mascherina per chi vi si volesse recare. Soprattutto perchè è un occasione nel passaggio all'interno per ammirare le centinaia di foto con dedica di vip e star di Hollywood.Il personale discreto e attento e il servizio rapido danno da sensazione di sentirsi ospiti graditi,. Qui, come in altri locali, non si somministra soltanto cibo, anche se di grande qualità e si comprende come un ristorante non sia solo impresa: è un luogo di convivialità, di socialità e di buon vivere, e come tale andrebbe più considerato dalle istituzioni. Non a caso è stata proprio la clientela a sostenere i ristoratori. «Siamo stati subissati dalle prenotazioni - dice- fin da prima del decreto, quando si cominciava solo a ipotizzare un'eventuale prossima riapertura».Ma veniamo al cibo,: tradizione romana classica ma anche innovazione con le idee diche da un anno ha affiancato gli altri chef responsabili della cucina: la qualità è massima e i sapori definiti, ma non manca estro nella loro combinazione come nei trionfali ed aerei Tortelli di fave alla gricia con essenza di bergamotto, o nell'intrigante Matriciana di ricciola con pecorino di Pienza., datate 1914 che da allora hanno portato il gusto italiano nel mondo più efficacemente di qualsiasi operazione di marketing istituzionale. Ci sono secondi piatti a base di specialità romane quasi dimenticate, come Abbacchio brodettato in tegame o frattaglie o le, Fritti di fiori di zucca e baccalà, Vignarola di piselli,fave,carciofi, e pancetta ma anche e Crudi di pesce di fornitura consolidata. Tutto può essere arricchito di tartufo, bianco o nero pregiato, a seconda della stagione. Sono disponibili anche due menu-degustazione di carne e di pesce (60 o 70 euro). Articolata e competente la carta dei vini. E in caso di pioggia improvvisa?. Schivando eventi imprevisti di un clima divenuto inaffidabile, è bello vivere la magia tramonto che cala sulla piazzetta. E' compresa nel conto, del tutto accettabile in proporzione al rapporto qualitativo e alla sensazione unica di essere tornati