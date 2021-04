Cucina francese e stile italiano negli Usa: lo chef Giannicola Colucci apre il suo French Bistrot

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 12:45

Q

Lo chef Colucci inaugura negli Usa il suo French Bistrot

Cucina francese e stile italiano… negli Usa

Nel locale c’è il Jazz bar

Chef cresciuto negli alberghi di lusso

uando lo stile e la professionalità made in Italy incontra il concetto cosmopolita della gastronomia internazionale di alto livello. Il tutto a ritmo di jazz. Il talento e lo stile italiano, unito all’expertise sviluppata nel corso della sua pluriennale esperienza in giro per il mondo portanocapace di unire l’eleganza della cucina francese allo stile tutto italiano di ColucciA dare ritmo e personalità al bistrot,, che celebra l’amore di Colucci per gli Stati Uniti.di altissimo livello tra alberghi di lusso e ristoranti stellati, dall’Asia fino all’America, da Torino a New York passando per Londra, Toronto e Venezia.Nel 2014 Colucci torna negli Usa lavorando al Four Season di St. Louis Missouri nel Midwest. Ora il nuovo French bistrot, simbolo oggi più che mai di quanto l’imprenditoria italiana sappia portare il meglio di sé non solo in Italia ma anche nel mondo.