Un bacaro veneto a Milano. Tàscaro riapre nel quartiere Isola

Dalla laguna di Venezia all’Isola di Milano, riapre il primo bacaro Made in Veneto

Venezianità alla stato puro

La tradizione ai tempi dei social

Tra cucina e cultura

Menu scritto in veneto

Ingredienti direttamente dai piccoli produttori veneti

Aperitivo veneziano

Vini veneti e spritz

Gli spritz: dai classici a quelli con liquori, vermouth e bitter Made 100% in Veneto



Spritz Select: è lo spritz veneziano per antonomasia, nasce negli anni ’60 quando a vino bianco e acqua frizzante si inizia ad aggiungere il Select, aperitivo che si afferma già negli anni ’70.

Spritz Aperol o Campari: è la versione più diffusa, in Italia e nel mondo. E rigorosamente… fettina di limone nel Campari e di arancia nell’Aperol!

Spritz Bianco: è l’originalissimo, quello che si dice esistere perché le truppe dell’Impero Austriaco nel Regno Lombardo Veneto non sopportando i vini locali di elevata gradazione fossero soliti aggiungere dell’acqua. E qui se non c’è l’oliva… non si beve.

Spritz Tàscaro: con Select, Cynar e una punta di liquore alla ciliegia home made, ricetta segreta della famiglia Tasca.

Spritz Bassano: con Vermouth Leone e Fernet di Nardini, distilleria di Bassano del Grappa.

Spritz Cynar: la ricetta dello spritz, ma con il famoso liquore al carciofo.

P31: il green aperitivo padovano, uno spritz colorato di verde dal P31, bitter made in Padova.

Spritz Leone: fatto con Leone, un vermouth di nicchia di Bassano del Grappa.

Sandra Tasca ambasciatrice della nuova generazione di Oste 2.0 tra sala, social e cucina

Sempre più vicino alla tradizione popolare autentica

L’origine della cucina di Venezia

anconi e tavoli di legno, bicchieri da goto, vetrine ricche e invitanti da cui scorgere ricette succulente ma in piccoli assaggi, quelli che “uno tira l’altro”, piastrelle a scacchiera, porte in ferro battuto.che riapre le sue portein uno dei quartieri culturalmente più attivi del capoluogo: Isola.Sembrerebbe di essere a Venezia, in uno dei localini storici quasi invisibili tra le calli dove i veneziani si fermano a fare “quatro ciacole” in compagnia, uno di quei posti che i turisti non si filano a dispetto dell’autenticità e del dialetto che aleggia tra uno spritz e un “dame un’ombra de bianco”.Ed è proprio così che funziona al Tàscaro: una moltitudine colorata di cichéti con baccalà, saor, poi i tramezzini che qui si chiamano proprio Tàscari, vino bianco o rosso eda quello al Select, l’originalissimo veneziano, ai più celebri con Aperol o Campari.Dietro il bancone, di quelli della nuova generazione che usano i social e fanno delivery ma senza tradire le tradizioni culinarie e culturali delle sue origini: e allora via di baccalà alla vicentina o mantecato, sarde in saor, polpette fritte, bigoli, lingua con salsa verde e fiumi di vino. Un oste dall’animo ospitale, perché tutti gli ospiti di Tàscaro diventano da subito amici. Una combriccola affiatata da raggiungere il sabato per pranzo o per un aperitivo dopo lavoro e sentirsi sempre a casa.: i piatti più tradizionali, vino sfuso e spritz a volontàLa: tutte le ricette appartengono al ricettario di Nonna Edera, che Sandra conserva come una piccola “Bibbia gastronomica” prendendo ispirazione per nuove idee che però non si allontanano mai dall’originale.e si può scegliere tra figà a la venessiana cotto con cipolle e aceto, e poenta bianca poi i bigoli in salsa fatti a mano, un classico spaghettone veneto insieme al sugo di acciughe e cipolla, ma anche il bacalà a la venessiana o a la visentina con poentà zala brustolà, le sardele o suca in saor con pinoli, uvetta sultanina e cipolla – metodo di conservazione di una volta, la lingua de vedeo e salsa verde, folpeti sofegai e tripa a la veneta, formajo Grana, poi museto e pevarà - una salsa fatta con midollo, pane, pepe e brodo di carne.e Sandra li propone come da tradizione su del pane tostato oppure nei suoi Tascari: tasche di pane home made farcite, una vera e propria evoluzione del più classico tramezzino. Poi le polpette in tante varianti: polpeta frita de carne mista, polpeta frita de pan e verdure e polpeta frita de bacalà.ma per chi vuole entrare davvero nel mood Tàscaro, le cosiddette, e glie tanti Bitter a scelta, più qualche birra artigianale veneta., dipende e immancabile l’oliva: ecco. Ma Sandra ci insegna che di varianti ce ne sono tante, da provarle tutte:Dagli studi in storia e critica del cinema, al master in eventi e comunicazione, all’avventura Tàscaro. Originaria di Marostica in provincia di Vicenza, Sandra Tasca èda cui ogni giorno trae ispirazione. Viaggia, impara, conosce nuove culture, si trasferisce a Milano e come tanti fuori sede ogni weekend torna a casa.Ed è qui che nasce l’idea di Tàscaro,. Quindi pronti e via! Dopo mesi di studi, business plan, preparazione a 360 gradi, nasce Tàscaro: il Bacaro perfetto, come quelli di Venezia, dove Sandra incarna la figura del vero e proprio oste che viaggia tra la cucina e la sala, gira i tavoli salutando anche chi non conosce riempiendo calici vuoti e spiegando i piatti e il menu. Tra un tavolo e l’altro però riposta Instagram stories, scatta qualche foto, risponde ai messaggi su Facebook e aggiorna le sue pagine social. Un oste donna – cosa ancora rara nel settore – che riesce ad occuparsi di tutto, dalla scelta delle ricette del giorno a preparare il pane ogni mattina, dalla stesura del menù alla comunicazione.Tàscaro nasce solo due anni fa nel febbraio 2019.in una via defilata lontana dal caos e più vicina alla vita “di quartiere”. Da subito riscuote successo nei numerosi fuori sede, nei più curiosi e amanti delle cucine regionali perché “non di sole cotolette e risotto vive il milanese”.Sandra accoglie tutti con spritz e sorrisi, raccontando la sua storia di famiglia, e di quanto Tàscaro sia il suo riflesso perfetto dal clima amichevole e conviviale, dove condividere più di un’ombra e cichéto, dove scoprire tradizioni e culture sempre attuali.Ma: una sala principale con pavimento originale a quadri neri e bianchi, pareti rosso Select, tavolini fatti a mano con assi di legno rosse riciclate e una grande cucina a vista.Più defilata una piccola saletta con parquet e boiserie alle pareti e una credenza di quelle di una volta. Poi banconi e sgabelli per gli aperitivi e i pranzi veloci e un’intera vetrina su strada per spritz e cichéti da asporto: polpette, crostini farciti, polentine e baccalà che attireranno gli occhi dei più curiosi in via Thaon di Revel. Nella bella stagione tavoli anche all’esterno come vuole la più attuale tradizione veneziana.Sandra Tasca dà la soluzione a tutti quelli che se lo sono chiesti almeno una volta., quando la sua posizione strategica ha favorito scambi commerciali e culturali sia con l’entroterra che con Oriente e Nord Europa.Ecco allora checome le schie padroneggiano in piatti poveri e popolari che diventano una vera e propria osmosi culinaria tra culture e ingredienti di paesi lontani. E da sempre è proprio il Bacaro, un tempo mescita di vino, a rappresentare e conservare la Venezia più autentica e popolare.«Tàscaro abbraccia le mie radici, la cucina veneta, soprattutto quella veneziana della mia nonna Edera – spiega Sandra Tasca - Il locale, nato da un’idea portata avanti con e per mio padre è casa, passione, amore e ricordi. Oggi riapriamo in una zona nuova e grintosa, in un locale più ampio per accogliere tutti gli amici e quelli che lo diventeranno di Tàscaro. Che sia asporto, delivery o tra i nostri tavoli, cercheremo di farvi conoscere e apprezzare la migliore cultura e cucina veneta».Per informazioni: www.iltascaro.com