La Franciacorta celebra il manzo all’olio. Il piatto Deco in delivery a Brescia e Bergamo

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 16:06

I

La locandina dell'evento realizzata dal pittore rovatese Giampaolo Belotti

Manzo all’olio in delivery

Una box che comprende anche antipasto o primo e un dolce

Piatto Deco che unisce

Un piatto che sa di storia

, a cavallo delle province di Bergamo e Brescia. Come da tradizione,(Gallo, Pier, Osteria, Quattro Rose e La Loggia)in concomitanza con la fiera Lombardia carne, saltata anche quest'anno causa Covid.L'evento vede protagonista la succulenta pietanza che ha contribuito a rendere ulteriormente celebre la gi. E dal momento che anche quest'anno, purtroppo, la situazione emergenziale non permetterà di festeggiare nella maniera tradizionale la ricorrenza, sarà necessario affidarsi nuovamente a strumenti alternativi, come l'ormai collaudatoai suoi tanti estimatori portandolo direttamente sulle tavole di casa.Nel prezzo di 25 euro, stabilito dai ristoratori,. La consegna a domicilio è garantita nelle intere province di Brescia e di Bergamo.Con il duplice intento, di(Denominazione comunale) rovatese e di chiamare i due capoluoghi, “”, a far da portavoce verso l'intera nazione nella divulgazione della tradizione plurisecolare del paese in Franciacorta. Cultura e gastronomia, sono gli elementi che caratterizzano la locandina dell'evento realizzata dal pittore rovatese Giampaolo Belotti e concessa a titolo gratuito.La prima ricetta del manzo all'olio si fa risalire, infatti,, come si legge nella raccolta della nobildonna Veronica Porcellaga (1554-1593) che, forse per prima, lo cucinò ai suoi commensali., da dove si ricava il prelibato cappello del prete e al fatto che all'epoca della Repubblica di San Marco, Rovato si trovava sull’asse di scambio Venezia-Milano e proprio su questa direttrice i mercanti portavano anche merci marine come le acciughe, che rappresentano insieme all’olio di qualità, il terzo ingrediente base.Le prenotazioni vanno effettuate telefonando direttamente ai ristoranti