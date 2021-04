Nel presente ci sono già le pizzerie del futuro: la case history di Sunrise Pizza di Caserta

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 08:30

Il sigillo di garanzia per il trasporto

Seminare il presente per raccogliere il futuro

Cosa devono fare le pizzerie per guardare avanti

Delivery e take away tra i cavalli di battaglia

Case study esemplare: Sunrise Pizza di Caserta

L’importanza della comunicazione

La facilità dell’acquisto

Massima cura nel trasporto

Attenzione agli intolleranti con un forno dedicato

Fondamentale farsi venire sempre nuove idee

roviamo a generare parallelo tra, momento evidentemente cagionato dalla pandemia, con l’annualità di una sorgente di vita che poi nelle pizzerie è elemento indispensabile: il grano. Le pizzerie avvedute, le pizzerie che compiono disanima razionale e non meramente piagnucolosa della fase tragica che tutti stiamo vivendo, nel suddetto parallelo con le fasi di lavorazione del grano, dove si allocano? Siamo al dissodamento? Oppure siamo all’aratura? E sennò alla semina? Chi osa dire, speriamo nessuno, che siamo in una delle fasi successive, ovvero sarchiatura, mietitura, trebbiatura, conservazione?Siamo alla semina. Si tratta di fecondare la terra (il mercato prossimo venturo) a ché poi, secondo ciclo naturale (organizzazione, vision, relazioni) si addivenga alla raccolta, ovvero al successo dell’attività.che abbia in origine una visione precisa delle due fasi essenziali dell’attività: produrre e vendere.La produzione, a significare offering non sterminato, suadelle componenti del topping e delle farce, presenza di sezione a parte, con forno dedicato, per servire i clienti intolleranti al glutine. Omettiamo, in quanto elementi assunti per definizione, la rispondenza ai criteri di alta qualità di “tutto”. La qualità come elemento imprescindibile.Il vendere, a significare che i canali da azionare sono tre, e non più soltanto uno. Infatti, oltre alla sala, che continua ad essere canale prevalente, si tratta di attrezzare adeguatamente, superando dannose facilonerie, anche. I suddetti due canali non sono succedanei della sala. Sono canali emergenti, non succedanei.Offering dedicato, accorgimenti indispensabili di package e di timing, attenzione più che meticolosa all’igiene, formazione suppletiva del personale addetto.Un esemplare case study lo si riscontra nella. In una fase di semina che è tanto oculata quanto creativa, la produzione sta attuando le mosse giuste: già ben funzionante, con il rispetto “vero” delle norme giustamente severe,(non km zero, che è vituperabile cosa diversa) ed a stagionalità degli ingredienti.La vendita, in momento di forzosa chiusura del servizio di sala, è incentrata esclusivamente sugli altri due canali, a torto definibili ancillari e transitori.Qui attenzione alta e ben congegnata. Attraverso i social media, racconto tempestivo ed aggiornato di cosa viene proposto “domani”, ad intendere qualche Lto (Limited Time Offer) funzione di approvvigionamenti particolari oppure di giornate particolari. Felice e ghiotto quanto verificatosi lo scorso martedì 6 aprile, con il Calzone alla Carbonara in occasione del Carbonara Day. Oltre alla comunicazione efficace deve sussistere in conseguenza logica anche il cosiddetto “easy to buy”,Pertanto, possibilità di ordinare sia nella più tradizionale delle modalità, la telefonata, sia WhatsApp, sia da sito. Una ben fatta app ed un contestuale Qr-code abilitano la conoscenza del menu attuale (proposte particolari incluse), dell’ordine e del pagamento.Il delivery cautela il cliente sotto i tre punti di vista fondamentali: l’igiene, la pregevolezza organolettica, la puntualità.(by default) con sigillo di garanzia atto, per l’appunto, a dare certezza di non manomissione del cibo durante il trasporto.e con raccomandazione d’uso da “ultimo tocco”.Divise del personale addetto al delivery sempre ben pulite ed igienizzate.È la fase della semina, si diceva. E senza semina non c’è raccolto. E se non si raccoglie, si sopravvive utilizzando quanto stivato in tempi non grami. Poi finisce la riserva e nel mentre si è anche inaridito il campo (nessuna nuova idea, nessun empito imprenditoriale).Il management di Sunrise Pizza la fatica di lamentarsi a vuoto se la evita consapevolmente. Reclama suoi diritti sacrosanti, e ci mancherebbe altro, e nel mentre pianifica le modalità di esercizio delle nuove pizzerie per i nuovi clienti. Indietro non si torna e il futuro arride a chi gli va incontro.Per informazioni: www.sunrisepizzacaserta.it