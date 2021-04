Albert Adrià alza bandiera bianca. Fallimento per il progetto El Barri

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 16:23

Albert Adrià

nche ipiù ambiziosi hanno dovuto fare i conti con ledel Covid. Si tratta del caso di, polo culinario e gastronomico diffuso sorto a Barcellona grazie all’incontro fra lo chefe il, che è stato costretto a presentare istanza di fallimento per debiti pari a 8 milioni di euro. A pesare, le difficoltà operative sorte a seguito della pandemia.La causa della chiusura è senza dubbio il Covid che ha di fatto azzerato ladi clienti all’interno dei cinque ristoranti che componevano l’esperienza ideata dal tandem Adrià-Iglesias, ossia:. A venir meno sarebbero stati soprattutto gli stranieri che, in visita alla città catalana, non si facevano mancare una puntata a El Barri famoso per la sua proposta e la sua ricercatezza che univano cucina e spettacolo da sold out tutto l’anno; in tempi normali. Ora a rischio ci sono circa 230 dipendenti e contratti di sposorizzazione già avviati.Resta da capire nel dettaglio il futuro di Enigma, di proprietà dello chef e non fa parte direttamente dell'alleanza con il Gruppo Iglesias: apertura nel corso dell'anno o tutto rimandato al 2022?Le prime avvisaglie delleerano arrivate già a settembre, quando Adrià aveva comunicato lachiusura di sei ristoranti, di cui quattro con una stella Michelin: The Tickets, Enigma, Holy Leaf e Pakta. L’idea era quella di riprendere non appena l’andamento della pandemia avesse dato un po’ di tregua e avesse permesso ai clienti di tornare in sala con tranquillità per gustarsi appieno anche le modalità di consumo proposte, come quella del. Un sogno ai tempi del Covid e delle restrizioni sanitarie.