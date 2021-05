Dagli eventi alla pasta fresca. Il mattarello salva Villa la Torre

Primo Piano del 01 maggio 2021 | 05:00

L

La pasta fresca di Villa la Torre

Pasta fresca, la salvezza

Federica Cesari

Asporto e delivery, due marce in più per distinguersi

Altra pasta fresca

Dopo 15 anni di storia, pronti a innovare ancora

a sfoglia al mattarello è alla base della storia di resilienza di. Dail passo è stato breve per l’attività storica bolognese, che da 15 anni opera nel settore degli eventi e delle cerimonie., lady chef della sezione di Bologna della Fic, la Federazione Italiana Cuochi, ha dovutototale durante la pandemia.«Siamo alle porte della città di, ma comunque in campagna - racconta Federica Cesari - a livello logistico e a causa della lontananza di uffici e abitazioni,. Così ho studiato il territorio circostante, notando che».Nasce così il progetto “” e Federica decide di proporre ai suoi clienti storicirealizzati in casa. La salvezza arriva dunque da uno degli strumenti più utilizzati nella cucina emiliana,con cui si tira la sfoglia. «La risposta della gente è stata favolosa - prosegue Federica Cesari - Nell’ultimo anno Villa la Torre è, con il servizio di asporto e consegna a domicilio. Abbiamo fatto una scelta oculata e differenziata, tenuto conto che i clienti mi conoscevano come punto di riferimento per i piatti del territorio e così ci siamo mantenuti coerenti, senza perdere il».La pasta fresca d’asporto e conha differenziato l’offerta dell’attività bolognese, rispetto a tutti gli altri ristoranti che proponevano i classici piatti e menu. Un successo che ha permesso di salvare i dipendenti, mantenere aperta la struttura e. Vista la risposta della clientela, anche dopo la tanto auspicata riapertura totale della parte di ristorazione , la«Stiamo rinnovando il sito e- conferma soddisfatta Federica Cesari - all’interno della struttura dedicheremo uno spazio alla pasta fresca, che in questi mesi ha rappresentato veramente la nostra, un’idea e un servizio molto apprezzati anche da tutti i nostri contatti e dalle».Villa la Torre da più di tre lustri rappresenta une negli anni Federica non è mai stata ferma, cercando di trovare sempre nuove soluzioni e proposte da integrare, come l’academy, una scuola di cucina che ha attivato negli anni scorsi eNel frattempo si spera di poter ripartire presto anche con gli eventi e le cerimonie , che Villa la Torre, un edificio del 1800 dotato di un parco secolare, ospita offrendo i piatti della cucina tipica, legata alla stagionalità e con prodotti biologici a km 0.