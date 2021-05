Danilo Frisone, da chef a panettiere grazie al format Cresci a Roma

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 18:43

Danilo Frisone al banco di Cresci (Credits: Alessandro Barattelli)

Formazione da autodidatta e sperimentazione sul pane

Pizza alla romana con ingredienti Slow Food

Spazio anche per l'emporio

due anni dall’apertura,(a quarant’anni e dopo una vita passata dietro i fornelli come cuoco), il format di panetteria moderna che sorge nel quartiere Prati a Roma.Nel suo poliedrico locale,, Frisone ha trovato la perfetta dimensione, un po’ al bancone e un po’ nel laboratorio retrostante e a vista. Sempre con i manuali in mano, vista la suanell’arte bianca, ma non per questo timoroso di sperimentare. Così, per esempio,dei piccoli artigiani italiani, aziende di nicchia che fa entrare a rotazione, come Molino Mariani, Molino Bongiovanni e attualmente Molini Fagioli, prodotti che sono valorizzati anche dall’utilizzo del lievito madre e dalla lenta lievitazione.Mollica fragrante e mollica ben idratata sono le cifre stilistiche che caratterizzano il pane di Cresci,, medie-grandi pezzature che oltre alle classiche tipologie menzionano il pane di segale integrale con semi di zucca, quello con noci, uvetta e fichi, l’impasto multicereali o la torta di segale con lievito madre di segale.Sul tema, un impasto leggero, croccante e ben alveolato con una medio-lunga lievitazione. Tra i gusti che non mancano la capricciosa, l’arrabbiata pomodoro del Piennolo, secondo Frisone una delle più autentiche, oppure la crostino con fiori di zucca e alici.Di indiscussa eccellenza sonoche seleziona Frisone, di cui, per condire le basi: dalla ventricina del vastese di Bontà di Fiore ai formaggi dell’azienda agricola dei Fratelli Gentile nella Valle Luterana, come anche il Fior di latte delle latterie Gargiulo e i pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop.con possibilità di ordinarle in formato large, poi servite a tavola su un tagliere di legno.Alla ricca proposta di pane e di pizza,con scaffali per la vendita di passate, conserve, pasta e succhi e, sempre al banco, fa capolino una gamma di prelibatezze per la prima colazione o la merenda: profumati plumcake, carrot cake e banana bread, il sofficissimo pan brioche e altre torte.