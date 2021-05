Tormaresca Vino e Cucina. [Antinori porta la Puglia a Milano]

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 10:53

È

Tormaresca Vino e Cucina a Milano

L'ingresso di Tormaresca Vino e Cucina a Milano



Proposta gastronomica di territorio



Un biglietto da visita per il gruppo vinicolo

Il rosé Calafuria (foto: Alessia Rollo)



Il successo dei rosé Calafuria e Furia

un brindisi con Furia di Tormaresca-Antinori

l’ultimo nato in casa, ed ovviamente è il più smart. Il più trendy, nel posto giusto a, in corso Garibaldi, ma con una caratura bel marcata e che, nell’arredo come nella proposta della cucina, si richiama direttamente al territorio dove nascono i vini che richiama nell’insegna. Parliamo diche a giorni aprirà ufficialmente le porte a Milano. Sarà la 19ª insegna della famiglia toscana, simbolo del vino italiano nel mondo, che di pochi mesi precede l’inaugurazione della 20ª insegna del gruppo che avverrà a Londra.Si tratta di un incantevolein cui assaporare. È un locale, avviato in collaborazione con l’imprenditore, in cui avere un’esperienza sensoriale e andare alla scoperta delle eccellenze gastronomiche accompagnate dai vini della cantina Tormaresca, provenienti dalle Tenute di Minervino Murge e San Pietro Vernotico, frutto di passione, ricerca e rispetto per il territorio.Nel locale si respira la tipicache ricorda la Puglia e il suo mare, in cui l’azzurro è il colore predominante, intervallato dal verde di folte piante.Ombrelloni in tela jeans con logo Tormaresca rosa si abbinano ai tavolini dello spazio esterno in metallo bianco e azzurro marino, circondati da ulivi in vasi color ocra creati dagli abili artigiani di Grottaglie, capitale delle ceramiche artistiche. Un ambiente che si sviluppa fra dehors e due piani interni, per una settantina di posti in totale, dove dominano sul soffitto grandi gabbie per il pesce trasformate abilmente in lampadari.Un ambiente rilassato con una proposta gastronomica ricca di identità e passione, declinata sia in. Burrata e prosciutto crudo di Martina Franca, battuta di carne podolica, frise ai frutti di mare, linguine con polpa di riccio, orecchiette e cavatelli, sono alcuni dei piatti del menu, accompagnati dai vini Tormaresca e da un’accurata selezione di etichette Marchesi Antinori. Bottiglie che illuminano letteralmente le pareti. Tormaresca Vino e Cucina offre anche la possibilità di ‘sperimentare a domicilio’ la vera cucina pugliese con il servizio da asporto.Per una famiglia che da secoli produce vino. il mondo della ristorazione è il cliente forse più importante. Ma la cucina è ormai diventa anche un simbolo, un passepartout, un biglietto da visita con cui rappresentare meglio anche la proposta enologica. Per questo gli Antinori hanno creato in pochi anni una rete di locali che fanno decisamente sinergia e sono uno strumento importante per valorizzare il marchio. Al punto che la responsabilità di quest’area è stata affidati al direttore marketing del gruppo,quasi a rimarcare il legame indissolubile con il core business del vino.Logico quindi chesia unanegli ultimi tempi, a partire dal. E parliamo di un rosè importante, quale è ad esempio, della cantina Tormaresca, che nella sua categoria è diventato uno dei vini di maggiore successo in Italia (il numero di bottiglie prodotte è quintuplicato negli ultimi tre anni) tanto da ottenere molti riconoscimenti anche internazionali, a partire dall’essere l’unico rosé italiano tra i top 100 best buy di Wine Spectator (nella Top 100 della rivista americana ricordiamo anche l'inserimento, lo scorso anno, del Primitivo del Salento Igt Torcicoda 2016 ).Il rosé è un "territorio" dalle mille potenzialità, un mondo a metà tra i vini fermi e le bollicine, e che si presta ad attenzioni di marketing anche un po' più rischiose del normale. E non a caso da anni Antinori propone delle edizioni limitate delle magnum di Calafuria con etichette d'artista.Il successo di Calafuria, un rosé con uve selezionate in Salento che riprende l'identità dei rosati pugliesi guardando però anche allo stile di successo dei rosé provenzali, ha spinto Tormaresca a pensare alla creazione di una "riserva" di rosé, da blend di Negroamaro, Syrah e Cabernet franc, ed è nato, una produzione limitata die posizionamento. Due rosé che, ovviamente, sono il fiore all’occhiello della proposta milanese di Tormaresca Vino e cantina che, non c’e da dubitarne, segnerà una tendenza nella ormai prossima rinascita dell’accoglienza del capoluogo lombardo.Per informazioni: tormaresca.it