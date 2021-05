La pizza gourmet di Largo 9, format innovativo in centro Firenze

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 10:51

Suggestiva, ghiotta e ben riuscita, la versione di pizza al vapore

Il format innovativo: flours & spirits

Al comando Gabriele Dani

Il nuovo locale fiorentino Largo 9

Da provare la pizza al vapore

Un bartender consiglia l’abbinamento pizza-cocktail

La svolta “gourmet” della pizza

non ancora invasa dai copiosi e talvolta vocianti flussi di turismo estero, in area appena defilata rispetto alle vie ben note del centro e in struttura già adibita in passato a contenere pizzerie di successo,. Nuovo, originale nell’impostazione, Largo 9 pone a cardine del suo esistere e a prerequisito per un successo che già gli arride, gli elevati standing qualitativi costituiti dal binomio format innovativo più professionista eccellente.. Lievitati al cui servizio al tavolo si abbinano bevande alcoliche frutto di sapiente mixology.Il professionista posto a governo dell’intrapresa è garanzia di competenza e passione per come avvezzo alle sfide e per quanto dotato di talento:A Largo 9, Gabriele Dani arreca il valore della sua esperienza ed i prodotti ideati e sperimentati nel suo locale Disapore Caffè e Pizzeria Gourmet di Cecina (Li), dove ha già ottenuto successo di pubblico e critica con la consacrazione nel 2020 con il riconoscimento dei 3 spicchi del Gambero Rosso.. Ne sortisce un offering che va ben oltre la pizza così come tradizionalmente, anche in una piazza come quella fiorentina, la si intende., ispirata alle tecniche di panificazione asiatica e al pane/focaccia cinese. Difatti, qui Gabriele si cimenta validamente in una cottura completa nel forno a vapore.«Portare avanti nuove avventure e far assaggiare la mia pizza e le mie ricette ad un pubblico sempre più ampio mi rende felice, orgoglioso e determinato., continueranno ad essere il fondamento del mio lavoro, sia a Cecina, dove le mie idee sono nate e si sono affermate, sia a Firenze dove la storia d’amore tra me e il mondo dei lievitati continua a confermarsi vincente».Lodevoli le calibrate cotture, atte a dare quel mix armonico di croccantezza e morbidezza alla pizza. Palese e meritoria la ricercache costituiscono il topping. Di indubbia valenza signature le pizze attestanti l’incontro tra la cucina e il forno.che guida nella sprevalentemente biologici., bartender professionista per sperimentare il pairing cocktail-pizza, vini dolci, passiti, distillati completano l’offerta per accompagnare i golosi ed impeccabili dessert preparati dal pasticcere. Già meditatamente pianificate, nonostante il periodo, nuove imminenti aperture., lo si è detto, e qui lo si ribadisce. Ma c’è qualcosa d’altro. Qui è il concetto stesso di pizza che evolve. E ciò lo si deve alla padronanza delle tecniche da parte di Gabriele Dani non disgiunte dai suoi guizzi creativi. Il felice insieme di ciò lo porta a fare, a beneficio della sua crescente clientela, un innovativo ancorché squisito lievitato da forno che ha saporita anima di pizza in amalgama di appetitosa sembianza di focaccia con esito spiccatamente gourmet.