Giancarlo Perbellini riapre la Locanda sul mare con un menu dedicato alla Sicilia

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 14:53

Riapre la Locanda sul mare a Bovo Marina

Tra le novità, il secondo menu degustazione

Nuovi vini biologici e selezione speciale per la Locanda

Un posto magico in cui rigenerarsi

Giancarlo Perbellini

Cucina nelle mani di Giacomo Vella

Dormire al resort Luna Minoica Suites and Apartments

opo il bilancio più che positivo dello scorso anno e la nuova apertura, la Locanda sulle colline di Garda , in provincia di Agrigento. Immerso in un contesto paesaggistico di grande bellezza, con la Riserva Naturale di Torre Salsa alle spalle e la Valle dei Templi a pochi chilometri, il locale, divenuto già punto di riferimento per i siciliani e non solo, accoglierà nuovamente il pubblico da domani, 20 maggio, sera a cena nell'ampio plateatico esterno, un dehors che lambisce la spiaggia.dallo chef, tra cui spiccano il Pomodoro con spuma di caponata e crema di ragusano, e l’Arancina, must della cucina del territorio, che Giancarlo Perbellini ha reinterpretato in una variante non fritta.Questa nuova proposta si affianca al percorso “dello chef” che include tra gli altri, la Lasagna di pesce e crostacei gratinati e la Cotoletta di tonno cotta e cruda. Inoltre, per chi soffre di intolleranze alimentari, da quest'anno sarà possibile scegliere tra un ventaglio di pietanze senza latticini, glutine, carne e pesce., uno Chardonnay (Penelope) e un Nero d’Avola (Botticino), creati in esclusiva per la Locanda dall’azienda vitivinicola agrigentina Luna Sicana guidata da Costanza Trevisan, giovane imprenditrice a vocazione biologica.«Dopo un anno così complesso, abbiamo tutti bisogno di– dichiara lo chef – Lo scorso anno abbiamo aperto la Locanda pensando proprio a un luogo dove le persone possano stare bene e la risposta è stata davvero molto buona e incoraggiante. Ci auguriamo che quest'anno sia lo stesso.. L'obiettivo che ci siamo posti è riuscire a dare maggiore continuità al locale, garantendo il servizio fino a fine dicembre e anticipando la riapertura a marzo nel 2022».direttamente dalla cucina a vista sul mare,, mentre a coordinare la sala è Stefano Sganzerla. Riconfermata anche la gran parte del personale dello scorso anno, composto da addetti di sala e di cucina, del posto e di Verona.Fino a giugno il locale sarà aperto tutti i giorni a pranzo e a cena a eccezione del mercoledì, mentre da luglio a ottobre il servizio sarà garantito 7 giorni su 7.Oltre a gustare gli ottimi piatti dello chef con in sottofondo la musica delle onde,. La struttura ricettiva che sorge a pochi metri dalla Locanda riaprirà proprio negli stessi giorni del locale, con cui ha stretto una sinergia.