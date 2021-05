Tenimenti d'Alessandro, arriva Alessandro Pipero a Creta Osteria

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 17:37

al 22 maggio, accoglie lo stile, l’eleganza e l’energia dinel cuore della capitale e ristorante di riferimento per accoglienza e cura del dettaglio, dalla sala alla cucina. Istrionico, divertente ma soprattutto un professionista di indiscusso valore, Alessandro Pipero guiderà ilinsieme al nuovo staff di, creando un connubio perfetto tra golosità ed esaltazione della materia prima del territorio nei piatti ed eleganza e informalità nell’accoglienza. Protagonisti saranno glicome ad esempio la carne di razza Chianina che si affiancherà, insieme alle altre tipicità del luogo, a quelli che rappresentano i piatti signature di Alessandro Pipero come la sua famosaTenimenti d’Alessandro è unastorica della Toscana che vanta, oltre ad una produzione vinicola di eccellenza, la presenza di un ristorante contemporaneo, Creta Osteria, e di una struttura di accoglienza a 5 stelle,, con appartamenti dove soggiornare per poter vivere a 360 gradi l’autentica esperienza della. Tenimenti d’Alessandro inoltre unisce alla storicità della tenuta, con edifici storici di pregio, installazioni ed opere di arte contemporanea che accrescono il valore delle sale dell’Osteria, degli appartamenti del Resort, del Parco.Dal 1967 Tenimenti d’Alessandro esalta la, riscoprendo la straordinaria vocazione del territorio per il Syrah, vino-simbolo dell’azienda, e per il Viognier. Nel 2013 un nuovo corso per l’azienda con l’avvento della nuovagià partner dei fratelli d’Alessandro dal 2007, e di un nuovo enologo, Filippo Calabresi, che introduce la sua idea di Syrah e Viognier mettendo a frutto l’apprendistato sul Syrah, avvenuto a stretto contatto con molti vignerons in Francia, California e Oregon, dopo gli studi all’International Wine Center di New York., dove lavora escludendo prodotti di sintesi e mirando al benessere e all’equilibrio della pianta. La totale assenza di compromessi e la cura artigianale riguardano anche la cantina dove l’impegno è rivolto ad esaltare l’identità locale dei vitigni, senza mai dimenticare la bevibilità. I vini Tenimenti d’Alessandro guardano oggi alla, preservando l’unicità dei suoli per ottenere espressioni autentiche dell’uva plasmata dal terroir cortonese.Due sono le linee guida perseguite: preservaretramite l’impiego dei soli contenitori in acciaio; e sottolineare la complessità e la capacità evolutiva delle selezioni, grazie all’introduzione di tecniche che guardano alla tradizione vinicola della Valle del Rodano Settentrionale, quali l’utilizzo del grappolo intero, laed i lenti affinamenti in vecchi contenitori di legno., l’Osteria nel cuore di Cortona, nata nel 2018 all’interno di Tenimenti d’Alessandro, completa l’accoglienza dell’azienda insieme al Resort Borgo Syrah, confermando laVivere i momenti diin ambienti caldi ed eleganti, che coniugano l’autenticità della tradizione toscana al comfort della. Il Resort Borgo Syrah si sviluppa in numerosi appartamenti di diverse dimensioni, pensati per rispondere ad ogni esigenza, e arricchiti dai più esclusivi servizi, per godere al meglio della