Numa, la giostra gastronomica di Davide Cianelli che sa di Roma

Il ristorante con il nome del secondo Re di Roma

Nel dopo pandemia in cucina si ricerca la tradizione

Catalana di gamberoni

La cucina verace di Davide Cianelli

Una cucina verace e senza orpelli

Michael Longo e Davide Cianelli

Numa al Circo è una nuova avventura ristorativa dall’impronta internazionale

Risotto con asparagi, calamari e melanzane

Tra le cucine di tradizione regionale, quella romana è sicuramente la meno sofisticata - come direbbero i gourmet -, ma è… Insomma, un must d'alta cucina regionale. In questo momento, poi, sta rallentando l’orientamento verso il “nuovo” da parte di molti cuochi a favore di un ritorno alle origini delle tradizioni culinarie italiane.Dopo le riaperture, molti ristoratori hanno annusato e capito che l’euforia per le cucine iper-creative della pre-pandemia (spesso non capite per la complessità) per il momento segnano il passo., che poi sono tanto buoni e accontentano tutti.È quello che ha pensato Davide Cianelli, il rubicondo e concreto chef del Numa, di ritorno in Italia dopo un’esperienza negativa americana causata dal Covid 19.Alla riapertura si è presentato con tutto il repertorio delle paste, dei secondi, riproposti con qualche accenno di reinterpretazione destrutturati del più per renderli più sani e ancora più gustosi, come le fettuccine con alici e friggitelli, o i paccheri all’amatriciana e i gustosissimi tranci di pizza ripieni di verdure e formaggi. E per essere ancora più verace, ha chiamato il suo ristorante con il nome del secondo Re di Roma: Numa Pompilio.Niente di più azzeccato vista la location: Viale Aventino, a fianco del Circo Massimo, con le imponenti mura del Foro romano, Caracalla e, poco più avanti, l’Arco di Costantino e il Colosseo; e, non ultima, come dirimpettaia la sede dell’Agenzia internazionale della Fao, dove all’interno si concentra la variegata umanità del globo che, una volta fuori il Numa è diventato il loro punto di riferimento enogastronomico.Il perché del successo e di come è composta la sua cucina me lo faccio raccontare da lui mentre testo la sua magnifica versione della “catalana di gamberoni”, perfetta per la temperatura mite, con una salsina leggera di olio evo che avvolge le verdure con la giusta armonia per esaltare il crostaceo.Penso che ci si nasca con questa “sana” infezione. Si tratta solamente di scoprirla e io l’ho scoperta fin da piccolo. I miei genitori avevano una macelleria e già all’epoca giocavo con il coltellino a togliere i grassetti invece di giocare a pallone in mezzo al prato. Poi, per una punizione, mio padre mi costrinse a fare il lavapiatti per comprendere il senso della fatica e del lavoro. Così, ho conosciuto il mondo della cucina, me ne sono innamorato e da allora non ho più voluto cambiare.Verso i 16 anni sono passato in una cucina importante come quella del Convivio che, all’epoca, aveva preso la prima stella Michelin solamente da un anno. Ho visto un altro mondo, ho conosciuto un’altra ristorazione un’altra cultura del cibo e quella è stata la mia prima esperienza in una grande cucina. Poi, quando Heinz Beck ha fatto la sua prima stagione romana, sono stato quasi un anno con lui e da lì ho avuto tanta voglia, come ho tuttora, di conoscere, di acculturarmi. Insomma, mi reputo un autodidatta.Sì, è stata un’esperienza molto dolorosa perché il progetto di aprire un mio ristorante negli Stati Uniti è saltato a causa della pandemia. Insomma, sono stato colpito in pieno da questa crisi mondiale.Ho accusato il colpo perché stavo per realizzare quello che era il sogno di una vita: andare negli Stati Uniti per cambiare vita. Mi sono trovato chiuso tra i due mondi e sono dovuto rientrare a Roma in pieno lockdown, cercando di capire quale poteva essere il futuro. È stato veramente un problema, ma poi ho cercato di trasformarlo un’opportunità, un modo per rinascere. Ed è da lì che nasce Numa, figlio della mia rinascita.Questo progetto è frutto di tutta l’esperienza che ho maturato fino ad oggi. Quello che ci metto, quello che ci mettiamo, è tanto entusiasmo, tanta forza e tanta voglia di vincere questa sfida per non darla vinta a questo virus che ci sta facendo soffrire. Vogliamo reagire con la gioia, con l’allegria: è questo il nostro motto. Noi siamo una giostra gastronomica perché qui da noi ti devi sentire felice di vivere un’esperienza che puoi personalizzare. Qui il protagonista è il cliente, sono le persone sedute al tavolo alle quali vogliamo dare l’opportunità di gustare del buon cibo insieme a un buon vino.Con il tempo e le mie esperienze ho maturato alcune convinzioni. Nel 2010, dopo vari percorsi nei ristoranti che allora si chiamavano gourmet, diventai promessa stella Michelin con il mio ristorante. Subito dopo ebbi due grandi esperienze nelle cucine di due storici ristoranti romani che sono Pier Luigi e Il Bolognese.Oggi, al Numa, gourmet significa il cibo buono, le cose di qualità che non hanno bisogno di una lavorazione esasperata. Significa il rispetto della materia prima e del mangiar bene: questo per me è gourmet. Anche pane, olio e pomodoro, se sono di eccellenza, diventano gourmet.Noi siamo un popolo di contadini e la verdura fa parte delle nostre tradizioni che dobbiamo difendere e portare avanti. Ci tengo molto che da noi venga selezionata la verdura di stagione e naturale.Chi ha avuto la fortuna nella vita di avere delle nonne che insegnavano l’importanza della verdura ha un passo in più. Se inizi con una puntarella, un carciofo, un broccoletto, una misticanza, il pasto diventa divertente. È più facile trovare oggi un piatto elaborato che un broccoletto fatto “a mestiere”.Condivido. Il sottovuoto che nasce per conservare alcuni tipi di alimenti, nel tempo, è diventato un abuso: prodotti comperati freschi di prima qualità, cotti, messi sottovuoto e poi rigenerati…Io sono figlio di macellaio, quindi la carne ce l’ho nel sangue, si può dire. Poi, nel ristorante da Pier luigi ho maturato questa grande esperienza per il pesce. In più, negli ultimi 15 anni la ristorazione ha chiesto sempre più pesce e quindi abbiamo dovuto imparare a trattare al meglio questa materia. Il mestiere la tecnica e gli anni, poi, contano sempre.L’esperienza avuta recentemente mi ha confermato che il modo di mangiare, di vestire, di vivere dell’Italia è amato in tutto il mondo.Ma, certamente, a questi nuovi clienti di culture gastronomiche diverse, devo far capire che noi siamo questi in Italia: niente contaminazioni esotiche per catturarli, noi siamo i broccoletti, siamo la cicoria, siamo la margherita, la matriciana. Quindi, per me, la sfida più grande è cercare di offrire più soluzioni ma lasciando alto il livello della realizzazione di ogni singola pietanza.Quello che sto cercando di fare è proprio di essere autentico, di rimanere legato alle tradizioni per tramandare la nostra storia e la nostra cultura, altrimenti, la nostra tradizione andrà a sparire perché tutte queste contaminazioni non ci lasciano niente. Invece io voglio che le persone che vengono a mangiare qui conoscano la grande tradizione della cucina italiana, quella che abbiamo ancora oggi. Io lavoro con piccole aziende, piccoli contadini, dalle patate di Leonessa ai carciofi di Ladispoli, e lì c’è ancora il contadino: io sono la parte finale di un lavoro che è infinito.C’è sempre voglia di pensare a qualcosa di nuovo. Quello che mi piacerebbe tornare a fare, anche soprattutto per quanto riguarda il pesce, sono le varie aste notturne. La sera alle 22, alle 21, questo è un posto costantemente in movimento, ma il concetto di Numa resta sempre lo stesso: mettere al centro la clientela e la materia prima.Forse sto per dire una cosa poco credibile. Io sono una persona solare, conviviale che ama ridere con gli amici, con le persone. Mi sono accorto negli ultimi anni che questa solarità, questa leggerezza nei ristoranti stellati non c’era più. Diventava tutto troppo serio, troppa ansia per le osservazioni dei clienti e la gente che ci lavorava era sempre triste, silenziosa. Per me la ristorazione è altro, è un posto di festa.Sì, mi piacerebbe tra qualche anno tornare negli Stati Uniti. Ho sempre avuto una ammirazione per gli Stati Uniti, per questo mondo così vasto e competitivo.Il viaggio che voglio fare, perché è una terra che mi porto nel cuore, è il Brasile. È un posto che amo e appena sarà possibile voglio ritornarci.Alla fine di questo lungo e piacevole racconto, Davide ha insistito per farmi assaggiare la sua versione di un piatto fuori carta: il “risotto con asparagi, calamari e melanzane”. Piatto imperiale per potenzialità ed emozione, direi un po’ d’antan…E, per finire,, l’affascinante restaurant manager che mi consiglia, al posto del solito amaro o del classico limoncello, l’Equilibrista a base di gin, infuso all’Earl grey, sciroppo di basilico, lime, zenzero: un tocco di internazionalità in un palcoscenico all’aperto dove dalla mattina alla sera approdano etnie e culture che rendono il dehor di Numa un posto esotico e stimolante anche per sorseggiare un solo caffè.Ultimo punto non da poco: la qualità-prezzo è perfetta.