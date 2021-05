Pubblicato il 26 maggio 2021 | 18:50

C

Carter Oblio

In cucina con la nonna

L'incontro con Gigi Nastri

Ciro Alberto Cucciniello

Trasgressione ma senza esagerare

I tre piatti del cuore

Spazi rigorosi e sicuri

Tagliere di pane(Cucciniello, anagramma in cucina Tra trasgressione e comfort zone) 1/6 Bitter di calamari (Cucciniello, anagramma in cucina Tra trasgressione e comfort zone) 2/6 Paccheri (Cucciniello, anagramma in cucina Tra trasgressione e comfort zone) 3/6 Manzo (Cucciniello, anagramma in cucina Tra trasgressione e comfort zone) 4/6 (Cucciniello, anagramma in cucina Tra trasgressione e comfort zone) 5/6 (Cucciniello, anagramma in cucina Tra trasgressione e comfort zone) 6/6 Previous Next

. Già dal nome di questo, quartieresi capisce che quello che i clienti troveranno nel piatto sarà un gioco, un enigma, una provocazione. Perché Carter Oblio altro non è che l’anagramma del nome dello chef:. La sua storia è del tutto particolare: non ha studiato da chef, ma. Il suo maestro, anzi la suache affiancava in cucina tutti i giorni tutto il giorno saltando addirittura l’asilo pur di rimanerle accanto ai fornelli. Poi l’incontro decisivo e una gavetta molto rapida, accorciata dal suo innato talento.«Quando ho intrapreso la carriera da cuoco - racconta -davvero anche se avevo studiato tutt’altro e stavo intraprendendo un percorso diverso. Volevo solo, ma è stato amore a prima vista, sono iniziate subito le collaborazioni importanti con grandi chef che mi hanno permesso di bruciare le tappe».A fare la differenza in questo suo ingresso nelle cucine professionali, e non più quella della nonna, è stato l’incontro con, chef che è stata l'anima al. «La conoscenza con Gigi Nastri - racconta Cucciniello - mi ha permesso di fare un, di conoscere tanti alti chef e di fare una bella esperienza a Torino, con Davide Scabin prima di rientrare al Settembrini che Nastri aveva lasciato da qualche tempo». E del cuoco piemontese si porta dietro il rigore la ricerca sugli alimenti.a partire dal locale e poi nel piatto. Ma il percorso per trovare questa “zona di benessere” non è semplice perché per lo chef «» anche se, aggiunge «non sono per una cucina audace, sono sempre per avere il coraggio di osare, ma senza mai avere l’ossessione di stupire a tutti i costi».Un’idea precisa che, per una volta,. I suoi tre piatti rappresentativi la dicono lunga, sono la “riduzione” perfetta di quello che vuole esprimere ai fornelli. «Ho nel cuore il- spiega - che consiste in calamari serviti con riduzione di Campari Bitter, un ottimo modo per iniziare il pasto. Poiche è un piatto semplicissimo ma che nasce da una bellissima idea, quella di accostare più consistenze della carne di manzo lavorata in modi differenti. Chiuso con un dolce che esalta la mia passione per l’affumicato:».Tre piatti che in effetti sintetizzano un po' il suo percorso con continui richiami ai gusti autentici delle materie prime e con un'innovazione assolutamente equilibrata.La location, nella sua essenzialità e nel rigore del legno, rappresenta un po' questo stile di cucina: ricercato ma sobrio. Molti artigiani hanno lavorato per realizzare questa questa idea di ristorazione in cui emerge la qualità dei materiali usati (così come in cucina vincono le le materie prime).. Forme rigide che esprimono rigore. E poi dstanziamenti giusti (al di là del covid) che permettono a ogni tavolo di esseree autonomo. Da questo punto di vista il locale è bello oltre chee lo è anche all'sterno in un ampio dehors che si ricollega idealmente all'interno.