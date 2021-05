Nel museo milanese del design Adi, apre Officina Design Cafè by Chic

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 19:10

La vetrata all'ingresso dell'Adi Design Museum di Milano

Officina Design Cafè by Chic Charming Italian Chef

I maestri Chic in prima linea ai fornelli



La pizza di Davide Fiorentini

Arredi e ambienti "griffati"

ll’interno dell’inaugurato il 25 maggio a Milano, il 1 giugno aprirà il bar/caffetteria, gestore della ristorazione all’interno della struttura in zona Ceresio-Monumentale.L’associazione, della scelta dei menu, dei selezionatissimi prodotti da consumare in loco o acquistare, con un progetto che nasce con l’obiettivo di portare all’interno di questo spazio culturale il principio della sostenibilità. Questo è un tema molto caro all’Associazione che, da anni, ha avviato “Chic Respect”, un proprio percorso teso a ridurre l’impatto ambientale della ristorazione, che evoca un consumo responsabile, e vuole educare il consumatore al gusto, nel rispetto dell’ambiente e nell’utilizzo delle risorse naturali.che propongono una cucina di qualità e creativa dedita alla valorizzazione delle eccellenze di prodotto e della cucina italiana. Tra loro vi sono importanti nomi tra chef, pizzaioli, pasticceri, gelatieri e panificatori, uniti da una forte mission comune.in vendita. Tra di loro, hanno avviato la collaborazione:(Faenza) per le brioche, le pizze padellino ed i biscotti,(San Martino Buon Albergo) per la pizza in teglia croccante,(Milano e Messina) per la pasticceria siciliana e il pane,(Madesimo),(Bibbona),(Colorno),(Mantello) per i “Panini Gourmet”. Il coordinamento del menu e la definizione dei vari piatti sono affidati allo chef romagnoloLa caffetteria ripropone quelle che sono le peculiarità di Chic Charming Italian Chef , i principi cardine dell’Associazione, con l’obiettivo di rappresentare una food-experience dell’intero panorama italiano grazie al coinvolgimento diretto dei soci e a importanti partnership del settore dell’enogastronomia.e il servizio di tutte le diverse iniziative che si terranno all’interno di Adi Design Museum-Compasso d’Oro.Massima interazione con lo spirito di Adi Design Museum anche in merito all’ambiente.; il progetto diè stato affidato a, vincitore del premio Compasso d'Oro alla carriera nel 2020. Compasso d’Oro nel 2011 e 2018 anche per, che ha curato la grafica interna e unautilizzati nello spazio di Officina Design. Presenti alcuni elementi di arredo “verdi” con piante stabilizzate per trasmettere visivamente agli ospiti l’attenzione all’Ambiente.sono Carpigiani, Valverde-Spumador, Caffè Cagliari, Koppert Cress, Silko,Winterhalter, Sogeco Gierre, Magimix, Piazza, Trabo, Revol, Rona, Gruppo Santa Margherita Vini, Azienda Agricola Agostinetto Bruno, Loading Italia, Cash Drow.Per informazioni: www.adidesignmuseum.org