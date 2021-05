Estro, ma soprattutto tradizione. Le Tamerici punta sulla romanità

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 15:39

L'ingresso de Le Tamerici

Ristorante ancorato alla tradizione, ma assolutamente contemporaneo e innovativo

Daniele Cappelli

La ripartenza dopo lo stop

Piatti tipici con rivisitazioni

’è ancora del buono vero tra le viuzzole più turistiche di. Come in ogni città ad altasono tanti (anzi, troppi) i, tutti appiccicati, praticamente indistinguibili, con una sfilza infinita di, italiani o stranieri che siano. Ma c’è ancora del buono vero tra le viuzzole più turistiche di Roma, come ilche lanella sua ultima edizione segnala come destinazione consigliata. Un ristorante di livello dunque, ma dai prezzi accessibili e capace di proporrema che tengono idella cucina tipica romana come ama dire lo chef-patron. Siamo a pochi passi da Fontana di Trevi, in un vicoletto tipico del centro, vicolo Scavolino 79. Il nome del locale ha un significato, e non ha niente a che fare con la famosa poesia di Gabriele D'Annunzio. La, a metà tra un'erba e un'alga, che cresce sui terreni lungo il mare e gli ruba il salmastro. Sono tante le proposte in carta ed il menu è pensato con l'esperienza di chi conosce il cliente o di chi ritiene importante stabilire un rapporto che vaNon a caso tra i tavoli spesso si creano deie si finisce per brindare insieme tra sconosciuti, quando Giovanni Cappelli esce dalla cucina e propone la degustazione di un'etichetta particolare, ispirata dall'amico carissimo, un punto fermo della sua storia per competenza e disponibilità. Non è infrequente questa alchimia a Le Tamerici, e spesso arrivanochef per un drink e due chiacchiere, prima o dopo il servizio. La scelta del menu non è semplice, tra, ma lo ha fatto con una voglia di ripartire e riconquistare i clienti tipica dell’estro di Cappelli. «Sorridiamo perché siamo tornati - ha detto lo chef calabrese di origine - abbiamo grandi aspettative per il nostro futuro e il passato ormai è alle spalle. Guardiamo avanti, siamo pronti e fiduciosi, abbiamo riaperto e: a pranzo avevamo all'iniizo 22 coperti grazie al dehors, ma viaggiamo a 10 coperti al giorno occupati in media. Questo ha comportato una: siamo 5 persone in totale, 2 in sala, io in cucina con un aiuto cuoco e un solo lavapiatti».Bella la storia di Cappelli che abbiamo raccontato anche in questo articolo. Lui si definisce, ma in realtà l'incontro appassionante con la cucina è stato casuale, quasi naturale, come quelli con tutte cose del mondo che lo hanno attratto. È stato lungo il percorso dalla natìa, attraversando il mondo del grande cinema e del teatro, ma facendo anche spettacoli sui trampoli e come mangiatore di fuoco.. Ma poi vinse l'interesse per la cucina e per un lungo periodo gestì contemporaneamente tre locali, di target diversi, sempre nel centro storico della città.non gli ha tolto speranze e invenzioni per riaccendere i fornelli in questo periodo complicato: «La mattina - racconta - si va al mercato per fare gli acquisti della giornata, si è tornati al passato con ripercussioni sul menu anche se noi da sempre proponiamo una cucina in evoluzione che ha un piede ancorato al passato con i tre piatti intoccabili:e Amatriciana. Poi c’è la cucina tradizionale con un minimo di innovazione che si esprime, ad esempio, con il. Infine la cucina in evoluzione con estro,, piatti nuovi».Per accontentare chi scopre questo indirizzo che di, ma che i turisti li attende: «Abbiamo visto quattro turisti russi al nostro ristorante fino a qui - ci diceva qualche gionro fa Cappelli - io, prima di tutto quello italiano e poi quello straniero, naturalmente con tutti i protocolli che tengano conto della sicurezza sanitaria di ognuno».