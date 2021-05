Piccolo Lago e Piano 35, ritorna la ristorazione firmata dalla famiglia Sacco

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 16:33

La sala del ristorante Piccolo Lago a Verbania

A Verbania la ristorazione si fa in tre: Piccolo Lago, barchetta gourmet e il Piccolino bistrò e cocktail bar

“Assaggia la storia” , una vera e propria antologia di chef Sacco che ripercorre, in sette portate, l’incontro fra i sapori del territorio e quelli raccolti nei viaggi in giro per il mondo, come il perfetto mix di essenzialità e gusto del Lingotto del Mergozzo o il Riso Carnaroli arricchito con aglio nero, pesce gatto, robiola e chlorella;

, una vera e propria antologia di chef Sacco che ripercorre, in sette portate, l’incontro fra i sapori del territorio e quelli raccolti nei viaggi in giro per il mondo, come il perfetto mix di essenzialità e gusto del Lingotto del Mergozzo o il Riso Carnaroli arricchito con aglio nero, pesce gatto, robiola e chlorella; “Un Sacco innovativo”, il percorso che si affaccia sulle ultime esplorazioni di Marco Sacco, entrando nel vivo dell’innovazione e dell’originalità della sua ricerca gastronomica. Un esempio su tutti l’audacia dello Storione con pesca, marshmallow alla soia e wasabi o il Lucioperca con salsa alle erbe e lievito madre.

La sala del ristorante Piano35 a Torino

A Torino fra menu degustazione e lounge bar

iapre definitivamenteche può contare sua Verbania, da 15 anni due stelle Michelin, ea Torino, entrato nell’olimpo della Guida Michelin a un anno dall’apertura., nel rispetto delle disposizione dell'ultimo decreto,Sul lago di Mergozzo l’esperienza gastronomica si fa in tre., un luogo magico immerso nel panorama delle Prealpi in cui lasciarsi conquistare daRiprende anche l, il pic nic da vivere in mezzo al lago all’insegna delle eccellenze di pesce, sia di mare che d’acqua dolce, e della sostenibilità grazie al motore rigorosamente elettrico. Prosegue, infine, , il nuovo spazio bistrot e cocktail bar allestito nello splendido giardino del Piccolo lago.A Torino, invece,aprirà tutti i giorni, eccetto il martedì, dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19 alle 23. Nella serra bioclimatica - il “giardino sospeso” attorno alla sala ristorante - a pranzo sarà possibile provare l’offerta bistrot o lo speciale menù “Aspettando la sera” che cambierà ogni settimana pescando alcune proposte dai tre menu gourmet serali, da degustare a cena nella formula da 4 o 7 portate.Riprenderà il via anche, uno dei locali più magici di tutta Torino,. Un posto sospeso sopra la città in cui assaporare le ultime tendenze in fatto di mixology da accompagnare con le sfiziose proposte del menù “Street food sopra Torino” o con la speciale selezione dei piatti del ristorante, ordinabili anche singolarmente.