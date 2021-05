Il Piccolino di Marco Sacco: bistrot e cocktail bar in riva al lago

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 15:22

Terminato il restyling del giardino del Piccolo Lago trasformato in un magnifico bistrot

iaccese le luci del ristorante dello chefmembro Euro-Toques Italiaai piedi delle Alpi Lepontine. Al Piccolo Lago,che coniuga l’alta qualità delle creazioni dello chef d’acqua dolce, prezzi contenuti e una location da sogno.In questi mesi di stop forzato, infatti, lo chef Marco Sacco non si è fermato e a Verbania hadalle 12 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22, in cui vivere l’esperienza di una pausa densa di gustoDal lunedì alla domenica - eccetto il martedì - sarà possibile, concedersi un aperitivo goloso all’aria aperta o trascorrere una serata romantica, circondati da uno dei laghi prealpini più incontaminati del territorio.«Questo periodo di chiusura ci è servito per ripensare e arricchire l’offerta gastronomica in vista della riapertura che, finalmente, sembra essere arrivata - racconta lo chef Marco Sacco - Abbineremo l’unicità di una location esclusiva a una proposta food&drink raffinata ma allo stesso tempo informale,. Faremo dialogare la natura incontaminata con l’innovazione urbana, la tradizione dei sapori del territorio con le ultime tecniche culinarie per diventare sempre più un modello di cucina sostenibile e attenta all’ambiente in ogni dettaglio»., per gustare i grandi classici del Piccolo Lago, come l’intramontabile Carbonara au Koque, e alcune nuove proposte che celebrano le materie prime del territorio , all’insegna della qualità e della freschezza che da sempre contraddistinguono la cucina dello chef piemontese.È il caso della caratteristica battuta di trota affumicata, dell’audace carpione di lavarello o della frittura di lago. Gustose soddisfazioni anche per i palati più esigenti con il sapore unico delle mezze maniche, astice e pomodori confit, dello spaghettino con ostrica e caviale o dell’intrigante filetto di manzo con salsa fois gras e sbrisolona di polenta.Al Piccolino si potranno infatti assaporare le ultime tendenze in fatto di mixology pescando dalla speciale drinklist studiata da Simone Sacco che proporrà in esclusiva i cocktail che hanno segnato il successo di Piano35, ponendo l’accento sulla qualità del beverage nel segno dell’essenziale e dell’eleganza. Una selezione che va dai grandi classici alle contaminazioni più originali da assaporare in ogni momento della giornata.In attesa di ulteriori disposizioni governative,