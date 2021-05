Roma, alla Locanda di Pietro si riparte con ricette salutari

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 16:12

I

La Locanda di Pietro

Lo studio nei mesi di poco lavoro





Tanta gente alla ripartenza





Pietro Cipolla

Brigata da gestire nelle difficoltà

La pizza di Pietro Cipolla

Cucina mediterranea rivisitata

Il dehor

hanno "appesantito" gli italiani, sia nelche nella. La poca attività, l'essere chiusi in casa ad oltranza, la, la voglia di riempire i buchi con qualcosa di goloso hanno pesato su tante persone. Un dato di fatto colto da, membro Euro-Toques, chef-patron del ristorante, a Roma che ha sfruttato quei (tanti) mesi di chiusura dei ristoranti per cavalcare ancor di più una filosofia che porta avanti da 35 anni: cucinare piatti che siano salutari. Il suo ristorante non ha mai chiuso del tutto perchè si è arrangiato con, ma - parole sue - si è lavorato poco con quelle metodologie per mancanza di clientela in quella zona. E così ha scelto di sperimentare : «Questi mesi- ha ammesso - siamo rimasti sempre aperti come delivery e come asporto, quando era possibile. Ma non è una zona molto popolata e quindi l, quasi niente. Io sono rimasto comunque ai fornelli, ho fatto una sorta di investimento facendosperando che nel futuro servisse. Ho lavorato sempre di più sulla salute, sto collaborando con un team di, dall’antipasto al dolce, piatti a basso indice glicemico studiando abbinamenti che facciano bene al nostro organismo; anche sulledi ogni ingrediente».E laha apprezzato? «Di- spiega lo chef - perchè c'è voglia di uscire dopo un anno e mezzo di chiusure. Solitamente, in tempi normali, avevamo più gente a cena ma in questo periodo di ripartenza».Pietro Cipolla avanza con ottimismo,e non sa (e non può e non vuole) guardare al passato, ma solo al. Il presente è fatto di difficoltà e di un team da gestire al meglio, cercando di non perderee dare modo a tutti di ricevere un«Sto cercando di far "girare" tutti i membri della brigata - osserva - sfruttando la. Si stanno facendo tanti sacrifici ma è doveroso essere proiettati nel futuro e sperare che vada tutto bene».La cucina di Pietro Cipolla punta suirivisitati in chiave funzionale, grazie all’utilizzo di fibre, vitamine e antiossidanti che esaltano le proprietà dei piatti. Grazie ai correttie alledi cottura nascono così piatti in equilibrio traIlservito nel ristorante inoltre è fatto in casa con farine macinate a pietra, farine integrali e crusca e la pizza - leggerissima, tra le specialità della casa - è preparata con lievito madre naturale. L’impasto è lasciato in lievitazione dalle 48 alle 72 ore.