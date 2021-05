La sicurezza prima di tutto. Al ristorante Olio sanificazione h24

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 16:20

Ristorante Olio

L'offerta parte dalla sicurezza

Come funziona il sistema di sanificazione di tipo "attivo"

Olio riparte



n impianto diall’avanguardia, implementato da un sistema dioperantein grado di distruggeree agenti inquinanti. È questo il piano diin più (che si aggiunge a tutte le misure di sicurezza richieste dai protocolli nazionali) messo in atto dal ristorante, ristorante di pesce con orto ad Origgio, a due passi dae parte di un più ampio progetto, ha affrontato l’arrivo della pandemia in un momento cruciale della fase di costruzione della propria struttura: loè stato l’occasione, per la proprietà, di rivedere il progetto in ottica anti-Covid, investendo sulla messa in sicurezza degli impianti ancor prima dell’apertura. «Ci sta a cuore lacosì come quella di chi lavora per accoglierli - specifica, ideatore di Olio e del progetto The Box - un anno fa abbiamo deciso di attuare unche ci garantisse maggiore sicurezza e contribuisse a renderci uno spazio di alto profilo anche da questo punto di vista. Garantendo ai clienti un nuovo livello di sicurezza, adatto al mondo che cambia e agli, abbiamo assunto un atteggiamento proattivo, ora ci auspichiamo che le Istituzioni recepiscano il messaggio e attuino le dovute distinzioni a livello normativo, permettendo a chi si è».Tutti gli spazi e le aree inserite nel contesto di The Box, che al piano terra ospita il ristorante Olio, sono, realizzato con una tecnologia di nuova generazione ad espansione diretta a recupero di gas con rinnovo in continuo di una parte del volume trattato. L’Ing. Marco Aniballi - a capo del progetto dell’impianto termotecnico su incarico della famiglia Milini, titolare dello spazio - ha risposto alla richiesta di creare unsia agli ospiti di The Box e di Olio, sia a tutto il personale di servizio. Da qui, l’implementazione dell’impianto di climatizzazione con un innovativo sistema di sanificazione di tipo “attivo”, operante h24, che grazie alla. La tecnologia applicata sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampada UV con una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido d’ape. L’azione della lampada UV ad alta intensità garantisce una reazione fotochimica di ossidazione da cui si ottengonoDopo aver sperimentato con successo il, da martedìilnelle sue sale ampie ed eleganti. Lo fa con il menu ristorante, raffinato e di alta qualità, dedicato per la maggior parte al pesce del Mediterraneo e alle verdure dell’orto a Km0 che si trova all’interno della struttura, ma anche con un menu bistrot, snello e divertente. Proprio al bistrot è riservata una sala di Olio, in cui troneggia l’imponente cocktail bar e da cui si accede ad alcune delle terrazze del Ristorante. La cocktail list sarà la protagonista dell’estate di Olio, con proposte della tradizione accanto a drink creativi, per