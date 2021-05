Festa della mamma a Villa Terzaghi con il picnic chic e gourmet

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 10:25

Chic nic per la festa della mamma a Villa Terzaghi



Cestini gourmet d’asporto



Prodotti legati al territorio

L’offerta degli chic-nic arricchirà l’intera stagione estiva



Ricette raffinate e gustose

Obiettivo: promozione e la qualificazione dell’offerta enogastronomica territoriale

per il pranzo domenicale. La sede dell’Associazione Maestro Martino presieduta dallo chef Carlo Cracco, situata a Robecco sul Naviglio nel cuore del parco del Ticino a 20 km da Milano, si prepara ad accogliere i suoi ospiti.Le brigate di promettenti giovani studiosi della gastronomia italiana, insieme ai loro mentori, cuochi di fama nazionale e internazionale,perdedicate ai prodotti del territorio e con i nomi di personaggi storici legati all’epoca di Maestro Martino. Tutti i piatti sono perfettamente abbinabili ai vini del Prosecco Doc Sparkling wine partner di Villa Terzaghi.Per prenotare gli chic-nic di Villa Terzaghi è possibile scrivere a info@villaterzaghi.it indicando nome e quantità dei cestini scelti. I cestini potranno essere poi ritirati presso la villa, la domenica stessa. Vi sarà inoltre la possibilità di acquistarli direttamente in loco.che proporrà nel suo dehors, sotto l’elegante tenda nel parco, il venerdì, sabato e domenica, pranzi, cene e aperitivi gourmet.nel 2015 in occasione di una celebre trasmissione televisiva dedicata alla cucina e riproposto ogni anno in luoghi di interesse storico nel Parco del Ticino del versante lombardo. La formula prevede la degustazione di piatti da asporto studiati ad hoc per un consumo sul prato che valorizzano i prodotti del territorio con ricette raffinate e gustose, perfette per gli amanti della cucina d’autore ma anche per tutte le famiglie che desiderano trascorrere una giornata piacevole immersi nella natura. Per il consumo si potrà scegliere se accomodarsi nello splendido parco della villa o se avventurarsi allascoperta del Parco del Ticino seguendo itinerari in bicicletta o a piedi alla scoperta dei piccoli produttori agricoli di qualità., dedicata ai migliori studenti degli istituti alberghieri della Lombardia, selezionati ogni anno in base a criteri meritocratici. Gli studenti partecipano gratuitamente ad un percorso di formazione in cui convergono esperienze, riflessioni e testimonianze da parte di professionisti, aziende e innovatori del settore da cui trarre spunti per la ristorazione del futuro. Gli obiettivi principali dell’Associazione sono la promozione e la qualificazione dell’offerta enogastronomica territoriale.Tra i progetti di Associazione Maestro Martino: l’Ambasciata del Gusto, i Weekend del Gusto, la Coppa del mondo del Panettone, l’istituzione del Polo Internazionale del Panettone e l’Accademia della Polenta.Gli ultimi due progetti si ispirano ai valori di Tradizione e Innovazione e, prevedono dal 2021 workshop, seminari, mostre, convegni, laboratori dedicati di produzione, ricerca e innovazione con le migliori tecnologie e strumenti per la preparazione della polenta e del panettone.I partner: Cook & Chef Institute e S. Pellegrino Young Chefs (partner istituzionali) e CassaInCloud, Acqua Panna/S.Pellegrino, Masterpro, Molino Dallagiovanna, Prosecco Doc, Cooki, FSH Consulting, Ginori1735, Pedrali, Mepra, Rosso Gargano, i vini delle cantine Allegrini, Tentickle Italia, Cirenaica, Fattoria del pesce, Riserva San Massimo, Peb Machinery, IFI, Riserva San Mssimo, Gico, Terre Francescane e Felicetti, saranno sempre a supporto della proposta di chi-nic.