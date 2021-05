Pranzo immersi nella campagna senese? Riapre il ristorante Castello di Fighine

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 14:00

I

La terrazza del ristorante Castello di Fighine

Borgo immerso nella natura



Nuovo menu con ingredienti locali

Triglia con sedano e salsa di capper. Foto: Janez Puksic

Un viaggio di sapori nella Toscana autentica

n conformità al decreto attualmente in vigore,per il servizio diurno (dalle 12.30 alle 14.30), dal martedì alla domenica, quando le condizioni meteo lo permetteranno., con una sala interna e una splendida terrazza panoramica immersa tra rose e glicini,, che propone in affitto 5 ville, di cui due con piscina privata, e 2 appartamenti. Fanno parte del Borgo anche la Chiesa di Pieve di San Michele Arcangelo di Fighine, un teatro e splendidi giardini.«Finalmente il Ristorante Castello di Fighine è pronto, in totale sicurezza, a- ha commentato Heinz Beck -, è pensato e realizzato per accompagnare i nostri ospiti in un viaggio tra i sapori della Toscana»., con piatti che rendono omaggio al territorio, dal carpaccio di daino con fave, carciofi e pecorino di Pienza alla triglia con sedano e capperi. Menu alla carta e degustazione da 5 e da 7 portate.