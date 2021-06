La migliore pizzeria al mondo? Per i Maestri pizzaioli è Da Attilio

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 19:28

L

L'Associazione Verace Pizza Napoletana ha premiato Da Attilio come migliore pizzeria al mondo

Al concorso dell'Associazione Verace Pizza Napoletana hanno particpato pizzerie di 51 Paesi

Il vincitore Da Attilio, dove tecnica e gusto spingono le sperimentazioni

L'interno della pizzeria Da Attilio

Il podio delle pizzerie internazionali

Antonio Pace (presidente Avpn): «La vera pizza napoletana dimostra ancora una volta il suo fascino»

La classifica finale del contest globale

a napoletanache hanno assegnato i. Sul podio della giuria popolare Pizzot° (Russia), Užupio Picerija (Lituania) e Scantusi (Spagna).e organizzato dall'Associazione Verace Pizza Napoletana che ha vistoin gara pizzerie da 51 Paesi.Avpn è l’e, se il giuoco di parole non fosse scontato, diremmo che, tra le varie associazioni del settore, è quella “verace” per sua solidità, per sua omogeneità di visione e di conseguente coerenza comportamentale. Ne ha ben donde, quindi, per indire, al regolare svolgimento sovraintendendo responsabilmente e correttamente,, contest internazionale per eleggere le migliori pizzerie dell’anno. In competizione, pizzerie ubicate in 51 Paesi. I votanti sono i pizzaioli affiliati all’Associazione. Cosa altra è, per platea di votanti, il Best Avpn Pizzeria - Web Awards aperto al voto popolare.Dunque, vincitore di Best Avpn Pizzeria 2021 è la pizzeria napoletana Da Attilio . Attilio Bachetti, Napoli “verace” poco più che cinquantenne, è nipote e figlio d’arte. Comincia per gioco a sette anni fare il baby pizzaiolo nella pizzeria di famiglia. E tra panetti, farina, pomodoro e lievito fu innamoramento che ancora perdura: robusto ed appagante. Dalla sua, anche la dote rara dell’apprendimento continuo: perfeziona le tecniche e la sua esperienza, lungi dal divenire gabbia, come accade ai più, gli funge da trampolino per creare nuovi sapori e porre in moto virtuoso tradizione ed innovazione.a forma di stella con le punte ripiene di ricotta e con al centro Mozzarella di Bufala Campana Dop e pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop;, con punte ripiene di ricotta e verdure miste di stagione grigliate e adagiate sulla pizza solo all’uscita dal forno., là dove il concetto di privacy è vago, per come si vive in osmosi tra casa e strada e per come le attività commerciali, soprattutto fruttivendoli e pescivendoli, poco demarcano superficie privata indoor con suolo pubblico outdoor. Ma se così non fosse, non sarebbe Napoli!Guarda invece oltreconfine. Sul podio, infatti, ci sono nell’ordine: la pizzeria siberianadel brand ambassador Avpn, Aniello Beneduce, che si piazza sul gradino più alto con più di 10mila preferenze. Seguono in seconda e terza posizione la pizzeria lituanadi Federico Meschino, pizzaiolo originario di Itri (Lt) grazie al quale la vera pizza napoletana sta spopolando a Vilnius, e la pizzeria spagnoladella famiglia siciliana Palumbo con sede a Madrid.«Ancora una volta la vera pizza napoletana - sottolinea– dimostra tutto il suo fascino, stimolando curiosità e interesse da ogni parte del mondo. E i numeri della terza edizione del nostro contest ne rappresentano un’ulteriore conferma.che, oltre ad essere un alto rappresentante pluripremiato della verace pizza napoletana nel mondo, è anche uno dei pizzaioli più apprezzati universalmente da tutti i colleghi per il suo instancabile lavoro dietro al banco, per il suo carattere schivo e per la suaComplimenti, inoltre, alle tre pizzerie straniere che hanno conseguito il podio nel Web Awards. A loro va il merito di saper diffondere e difendere quotidianamente a livello internazionale la conoscenza dell’arte del pizzaiuolo napoletano, in linea con gli intenti e gli obiettivi di Avpn».La classifica finale del Best Avpn Pizzeria - Web Awards1° classificato: pizzeria Pizzot° (Omsk - Russia) di Aniello Beneduce;2° classificato: pizzeria Užupio Picerija (Vilnius - Lituania) di Federico Meschino;3° classificato: pizzeria Sciantusi (Madrid - Spagna) della famiglia siciliana Palumbo.