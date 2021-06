Alessandro Borghese riapre a Milano tra piatti inediti e Street Art

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 10:56

Il 4 giugno riapre AB – Il lusso della semplicità

Nuove proposte in menu

La capsule collection di Luigi Biasetto

Alessandro Borghese

Un tuffo nella Street Art

La mostra Urban Taste è visitabile su appuntamento e nei giorni di apertura del ristorante

(viale Belisario 3 – Milano), che dal 4 giugno accoglierà nuovamente i clienti per condividere appaganti esperienze gourmet in totale sicurezza. Ma non solo, protagonista ancheOltre alla mitica “Cacio&Pepe”, indiscussa regina del menu, gli ospiti del ristorante potranno gustaredall’estro creativo di chef Borghese e realizzati con ingredienti di altissima qualità, provenienti da produttori certificati.Tra le sorprese riservate agli ospiti di AB – Il lusso della semplicità c’è anche: il maestro pasticcere veneto ha ideato la selezione di dolci in edizione limitata, come degna conclusione di un pranzo o una cena gourmet.Per celebrare la riapertura, lo chef più istrionico della cucina italiana ha inoltre deciso di regalare ai propri ospiti, uno dei pionieri e dei più rappresentativi esponenti della cultura della Street Art nel nostro Paese. Si tratta diche comprende inedite e coloratissime opere dell’artista.Comunicativa, talento, creatività di chef Alessandro Borghese e KayOne convivono tra colori e sapori nel palcoscenico del ristorante milanese dello chef nel dinamico quartiere di CityLife per offrire agli ospiti un'esplosione di pura energia positiva.