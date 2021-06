Fra terra e mare, a Gaeta apre Dolia Ai fornelli lo chef Emilio Corrado

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 16:33

La sala del Dolia

La carta dei vini gioca un ruolo chiave nelle scelte di Dolia

Il team di Dolia

Dal mare alla terraferma, vincono i prodotti del territorio

Gobetti marinati, mozzarella di bufala 38 gradi e friggitielli

Il menu degustazione fra nostalgia e dolci d'artista

celta delle(nome che proviene dall'antico dolium, il recipiente in terracotta capace di contenere fino a 2.000 litri di vino). Nato(già proprietari di Fra i Monti e Il Santo Bevitore), il nuovo ristorante conta 23 posti all'esterno e 25 all'interno del locale. Nel team di Dolia rientrano«Le eccellenze del territorio rappresentano certamente uno dei punti di forza di Dolia ma non l’unico. Abbiamo voluto. Con una squadra piena di talento e di passione. E con l’obiettivo di raccontare la nostra filosofia sia per quanto riguarda il menu che per quello che concerne la proposta vini», sottolinea Elena Di Palma. In effetti,Frutto dell’esperienza maturata negli anni dai proprietari, raccoglie etichette scelte con grande cura e competenza. Si spazia tra i principali terroir della Francia, Champagne in testa, a quelli della nostra Penisola, con un occhio di riguardo per il Lazio. C’è inoltre un’intera sezione dedicata a una serie di proposte fuori dagli schemi, di “Vini veri, autentici, senza compromessi”, come recita il suo incipit.Un nutrito numero diUna carta, con il pescato del golfo, dalle alici alle sarde, dal sarago ai crostacei di Ponza, fino alle vongole di Terracina, la marmora e il nasello.della zona. Come ad esempio le olive di Gaeta, declinate in quattro varianti per dei gustosi aperitivi. O il Pomodoro Spagnoletta di Gaeta, succoso simbolo del sud pontino e utilizzato in un risotto che vede impiegate anche le cozze, altro prodotto tipico della zona. E ancora la Lattuga Signorinella di Formia, il Sedano Bianco di Sperlonga, lo zafferano di Gaeta, conosciuto come lo zafferano del mare, i Kiwi di Latina, deliziosi componenti di una fresca macedonia che accompagna un goloso babà al cacao e latte di mandorla.Materie prime che si ritrovano nelche, con l’intrigante titolo di, spazia da un delizioso Carpaccio di Ricciola, Sesamo Piccante e Basilico a un Sarago Fumè in Guazzetto di Mare, Sedano Bianco e Semi di Cipolla, passando per Gobbetti Marinati, Mozzarella di Bufala 38° e Friggitelli e ancora Tagliolini Arsi alle Sarde, Scarola e Peperone Crusco, per finire con una Pesca, Vino e Vaniglia., moglie di Michele Emilio, laureata in scultura presso l’Università di Tokyo. E in effettiche completano e arricchiscono un menu in grado di soddisfare tutti i gusti e palati. Compresi quelli di coloro che a un pranzo o a una cena completi, preferiscono un aperitivo.