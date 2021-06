Pepe in Grani, dove rigore e rispetto alzano gli standard della pizzeria

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 19:01

Lo spazio esterno della pizzeria Pepe in Grani

Pausa forzata utile per calibrare la ripartenza a rigor di norma

Una carta dei vini formato pizzeria degna dei migliori ristoranti

Dal rispetto del lavoro nasce uno standard superiore

iorno festivo, si celebra la nascita della Repubblica, 2 giugno. Essendo giorno festivo, è aperto anche a pranzo e non, come negli altri giorni (lunedì escluso), solo a cena. Ma di che parliamo ?. Qui. Prenotazione per le 12:30 (con grande garbo «si raccomanda la puntualità»). Alle 12:15 clienti, affezionati e neofiti, in serena attesa "per le antiche scale". Forestieri, laddove al fuori provincia più che normale, si affianca oramai il fuori Regione. Aspettiamo la riapertura agevole dei voli e rivedremo anche i turisti gourmet stranieri.Il prode. Utilizzati gli strumenti a, hasecondo le norme vigenti.ancorché gradita ai numerosi clienti. Verifica della prenotazione e dell’identità, controllo della temperatura, detergenti ovunque, bagni pulitissimi, menù digitali, tavoli ben distanziati sia indoor che nel confortevole dehors.. Giuoco saporito di trama ed ordito. Si preleva dall’esistente, frutto non casuale di tradizione sedimentatasi, e si crea con guizzi geniali di novità apportate. Così il coppetiello di alici, antepasto irrinunciabile, così. Due tra tutte:. Mangiare la pizza di Franco Pepe induce a gioco conviviale: "un miliardo di miliardo di euro a chi trova un difetto; ma che dico un difetto, va bene anche un difettuccio". Il miliardo di miliardo di euro resta nel forziere di chi il challenge lo ha lanciato.La, anche qui gioco di trama e di ordito. La trama dei vini campani in uno con vini provenienti da altre regioni, e l’ordito delle scoperte recenti.Ci è stato suggerito dalle persone di sala, a cui va encomio per quanto competenti e professionali, una bollicina fatta da Masseria Piccirillo: Prima Gioia Spumante Brut Millesimato 2017. Da uve pallagrello bianco 100%, è un metodo classico con 18 mesi di affinamento sui lieviti. Il colore è giallo paglierino brillante; il perlage è fitto e continuo. Ha egregiamente supportato tutto il pranzo, inclusa la pastiera fritta, dedicata all’amico pasticciere Alfonso Pepe, recentemente scomparso: dessert imperdibile con il quale il sontuoso pranzo giunge a compimento.A rigore, la risposta dovrebbe essere affermativa, laddove il rigore ha il driver della catalogazione secondo codici Ateco resi ben conosciuti durante lockdown e zone a colore. Ma nei fatti, in lettura dinamica secondo paradigmi che via via diverranno di comune e condivisa accezione,nel cui backstage c’è sapiente uso di cucina,. Rispetto per i fornitori, che a loro volta rispettano i cicli e le tecniche colturali. Rispetto per i propri collaboratori, il cui standing professionale non potrebbe essere così elevato se non vi fosse condivisione di mission e di obiettivo. Rispetto per i clienti a cui si tende a proporre il meglio possibile secondo la visione vincente della tendenza al miglioramento continuo.Ed è questa tendenza al miglioramento continuo, frutto di dedizione, di modestia e della consapevolezza che con il sentirsi arrivati comincia il melanconico arretramento, a rendere Pepe in Grani, a nostro avviso, la migliore pizzeria del mondo.