“Territori”, il marchio di identità di Aimo e Nadia

Il Gruppo Aimo e Nadia (a Milano con Il Luogo, Voce e bistRo) crea “Territori”, il proprio marchio ombrello, che è stile, filosofia e identità. “Territori” è un metodo di lavoro che diventa creativo e conduce a un percorso distintivo creato dagli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini (socio Euro-Toques) che diventano così i custodi di una nuova grammatica gustativa, attraverso cui dare forma e sostanza a prodotti ed esperienze uniche e che sottolinea l’eccellenza dell’offerta gastronomica per l’ospite de Il Luogo, 2 stelle Michelin di Milano.

Fabio Pisani, Stefania Moroni, Alessandro Negrini

Valorizzare gli ingredienti

“Territori” è la valorizzazione di ingredienti con l’intento concreto e sostenibile di ri-scoprire, recuperare e promuovere eccellenze italiane quali colture, allevamenti, prodotti, storia e tecniche per dar vita a creazioni uniche di piatti o di esperienze da degustare esclusivamente al Luogo. «Raccontando un ingrediente al tavolo, molto spesso si arriva a raccontare anche del produttore, di chi sia, del suo carattere, del luogo in cui vive e delle caratteristiche uniche che quel territorio conferisce al prodotto - racconta Alessandro Negrini - Con Territori vogliamo abbracciare tutte le fasi del processo. Quando prendiamo il prodotto, lo analizziamo e lo studiamo, già stiamo costruendo una nuova strada di piatto, componendo un nuovo gusto, nel nostro Luogo».

Percorso formativo in cucina e sala

Ma “Territori” è anche un percorso formativo dedicato al personale di cucina e sala che potrà accedere al metodo creativo di Negrini e Pisani solo dopo un lungo e accurato percorso e che permetterà a tutto lo staff di farsi ambasciatore dei valori del progetto. “Territori” non è solo prodotto scoperto, reinterpretato, utilizzato e trasformato in cucina, ma è un’idea che può diventare gesto in sala, nuovo abbinamento in cui mantenere traccia dell’origine e valore del prodotto, riutilizzo dello scarto, nuovo elemento, in cui entra anche il gesto più astratto del disegno, un ulteriore elemento del racconto.

Il Luogo di Aimo e Nadia

Territori è quindi una visione che vuole abbracciare tutti gli aspetti e la vita che ruota intorno a Il Luogo e che parte dalla valorizzazione di produttori esperti e sapienti con cui lavorare fianco a fianco per creare innovazione nel segno del rispetto e della memoria dell’ingrediente.

Piatti che emozionino

«Teniamo molto a “Territori” - aggiunge Fabio Pisani - Per fare avanguardia non basta solo creare dei piatti che siano buoni, ma occorre inventare piatti che emozionino, riportando alla memoria ricordi e tradizioni, in un modo nuovo e inaspettato. Nella nostra squadra ogni singola persona lavora per raggiungere questo obiettivo; questo spirito d’innovazione e questa continua ricerca della perfezione pervadono tanto la cucina quanto la sala, arrivando a essere percepiti chiaramente dal cliente finale».

Memoria e gesto

«Nel nostro mestiere, grazie al nostro lavoro, cerchiamo sempre di diffondere cultura - afferma Stefania Moroni - Una cultura che sappia valorizzare quello che ogni territorio è in grado di offrire, grazie all’impareggiabile ricchezza di sapori e saperi del nostro Paese. Il metodo creativo codificato con Territori racchiude al suo interno questi valori, prendendo le mosse dall’idea di valorizzazione degli ingredienti inaugurata dai miei genitori per creare qualcosa di unico e nuovo, proiettandola nel presente e verso il futuro: memoria gustativa e gesto contemporaneo, ancora una volta, si presentano come un tutt’uno al Luogo».

Il Luogo di Aimo e Nadia

via Privata Raimondo Montecuccoli 6 - 20147 Milano

Tel 02 416886

www.illuogoaimoenadia.com