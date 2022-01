Delivery con pappa pronta? No, Handmade lascia spazio alla cucina dei clienti

Nella cornice di Fregene (Rm), località di mare non lontana dalla capitale, il ristorante Handmade è il progetto dello chef Davide Boggian e della pasticciera Giulia Grossi, due giovani imprenditori contraddistinti da una grande conoscenza del settore ed esperienza nel mondo della ristorazione.

Due ricette proposte da Handmade

Le esperienze di Davide e Giulia

Davide si diploma all’Istituto Alberghiero di Rieti, prima scuola professionale nata sul territorio laziale che opera dal 1962 nel settore enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera. Seguono le esperienze in giro per l’Italia in ristoranti stellati e in alberghi di lusso. Nel senese presso il Relais La Suvera; sulle alpi dolomitiche presso l’Hotel Gardena di Ortisei nel ristorante stellato Anna Stuben; all’Hotel Rosa Alpina di San Cassiano, nel tristellato St. Hubertus di Norbert Niederkofler e a Cervinia presso l’Hotel Hermitage.

Nelle Marche a fianco di Moreno Cedroni presso La Madonnina del Pescatore di Senigallia fino all'indimenticabile esperienza con Valeria Piccini al Ristorante Caino in Toscana.

Giulia proviene dal mondo della pasticceria e in occasione di un’esperienza a Cervinia conosce Davide con il quale, nel 2014, decide di avviare un loro progetto, aprendo un ristorante nei luoghi di origine. Nasce così Handmade, un ristorante che non ti aspetti.

L'ispirazione del locale: tra osteria e gourmet

Una cucina raffinata in un locale che si ispira all’osteria, un punto di riferimento gourmet in una località che passa in secondo piano tra le mete dell’alta ristorazione. Circa cinque anni fa, prima che la situazione della pandemia costringesse i ristoratori a trovare vie alternative per poter sopravvivere, Davide inizia a maturare un’idea.

«Non sono mai stato convinto del take away e del delivery - afferma Davide - il piatto non arriva mai come te lo aspetti. Così ho iniziato a pensare a un modo alternativo per portare i miei piatti sulla tavola dei clienti». Partendo dal concetto di voler realizzare ricette casalinghe da rigenerare in modo semplice, unendo la buona cucina alla velocità di preparazione, Davide sviluppa il progetto I quasi-pronti. Prodotti pastorizzati sottovuoto che arrivano a temperatura frigo e vanno rigenerati con l’immersione in acqua calda.

La tecnica per le ricette

Il piacere di mangiare piatti diversi è accontentato perché la modalità di rigenerazione consiste in un’unica pentola di acqua calda per tutte le ricette monoporzione sottovuoto. Le ricette cambiano in base alla stagionalità, prodotti più leggeri in estate e comfort food sostanziosi in inverno.

Si tratta di un prodotto versatile, di facile e comoda preparazione, ideale per i clienti privati che possono organizzare tutta la settimana gastronomica, ma anche per le attività che non possono effettuare cucina espressa. I quasi-pronti di Handmade arrivano a Roma e dintorni, attraverso le consegne organizzate dalla brigata del ristorante, con un ordine minimo di 50 euro (circa 10 monoporzioni sottovuoto).

Gli ordini possono essere effettuati sul profilo whatsapp business dedicato, in attesa che il sito web e l’e-commerce, già in lavorazione, siano ultimati. Uno dei tanti work in progress sui quali Davide sta lavorando, come quello di realizzare un nuovo “packaging” ecosostenibile che permetterà il minore spreco alimentare e di tempo.