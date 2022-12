Nuova proposta gastronomica per lo chef Pepe al DonnaE Bistrot

Una nuova proposta gastronomica che vuole rendere internazionale la cucina lucana, fatta di eccellenze slow-food e piatti della tradizione, per DonnaE Bistrot, situato all'interno dell’Elizabeth Unique Hotel - Boutique Hotel 5 Stelle di Roma, studiata nei minimi dettagli dall'executive chef Riccardo Pepe. Lo chef di origini lucane vuol puntare ad inserire riferimenti della tradizione in un contesto internazionale, attraverso una cucina che accompagna sin dalle prime luci del giorno fino a dopo cena.

La colazione dolce e salata

Si parte dalla colazione dolce e salata con prestigiose new entry luxury: Patanegra, pane lucano e insalatina alle olive; caviale; tartufo; alici del cantabrico con manteca al burro in crosta di scamorza così come la più immediata focaccia con mortadella, toast salmone e avocado, insalate, cornetti, crepes, pancake e la carta dedicata ai tanti e imperdibili piatti a base di uova.

Il brunch con un’esplosione di piatti tipici del territorio

Ogni weekend è previsto il brunch con un’esplosione di piatti tipici del territorio: Cacio e pepe al peperone crusco; Zuppa di ceci neri (presidio bio slowfood) e gamberi; Maritozzi dolci e salati (panna o crema di pecorino di Moliterno); Salumi lucani (salsiccia di suino nero, pancetta e capocollo); ma anche Pancake, confetture e waffle; Muesli home made e una selezionata proposta di piatti vegani.

Un gioco di abbinamenti per il pranzo

Il pranzo è la sintesi perfetta della ricerca gastronomica accostata alla tradizione, così è per Polpo rosticciato su crema di fagioli neri bio (presidio slowfood) in abbinamento ad una cialda di caciocavallo podolico; Salsiccia di Pezzente grigliata, servita su crostone ai cereali e peperone crusco. Un incrocio, quello messo a punto da Chef Riccardo Pepe, che vede coinvolta l’Italia tutta nella sua massima espressione culinaria in un gioco di abbinamenti che non tradisce le origini ma, semmai, le rispetta conferendo ai clienti un nuovo e personale punto di vista, per apprezzare prodotti gastronomici di nicchia.

Risotto al picotener (il nebbiolo dimenticato) e pecorino di Moliterno 1/4 Zuppa di legumi Carpiata materana 2/4 Tataki di Fassona che incontra crema di pere e rafano 3/4 Zuppa di ceci (presidio bio slowfood) e gamberi 4/4

Una sfida in cucina che arriva fino a cena

Si parte con il Tataki di Fassona che incontra crema di pere e rafano; Zuppa di legumi “Carpiata materana”; Rana pescatrice panata al peperone crusco, panna acida e olive; Crema pugliese di fave, cicoria e crostone al peperone crusco; Risotto al picotener (il nebbiolo dimenticato) e pecorino di Moliterno; Baccalà a bassa temperatura aromatizzato alle erbette, servito con pesto lucano – A base di pomodori secchi, lampascioni, noci, mandorle e pecorino di Moliterno è un ingrediente preziosissimo nella cucina dello Chef Pepe. Dolci sentori finali poi con Crêpes suzette; Semifreddo al caramello, cioccolato e zenzero; Dolce Elizabeth con crumble al cioccolato su mousse di ricotta aromatizzata alla ratafìa di pere; e infine, la “Mela di Eva” con un cuore ripieno di strudel (miele, pinoli, uvetta e crema di vaniglia) sotto cialda di pasta sfoglia.

Incuriosire e sorprendere il cliente

Una cucina dunque di pregio e ancorata ai capisaldi territoriali che trova una pronta risposta dai clienti per il tramite di Dario Chieffallo, responsabile di sala e firma di una carta dei vini rappresentativa di notevoli cantine. L’attento servizio di sala mira poi a coinvolgere i commensali con una certa dose di fascino “old style” così come avviene con il servizio alla lampada (servizio nato a Montecarlo a fine ‘800 e che prevede che la cottura di un piatto venga ultimata davanti al cliente). Rendere partecipe l’ospite, incuriosirlo e sorprenderlo è l’obiettivo quotidiano della squadra.

