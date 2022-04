A Bologna “La Prosciutteria” si allarga: 40 posti in più in via Oberdan

La Prosciutteria è un brand toscano che, partito nel 2012 da via de' Neri a Firenze, ha aperto in diverse città italiane: Milano, Perugia, Siena, Verona, Brescia, Massa e Bologna. Proprio da quest'ultima arriva una novità.

La porchetta de La Prosciutteria

La Prosciutteria a Bologna cresce in via Oberdan

L'ultima novità del gruppo La Prosciutteria è infatti il raddoppio del locale in via Oberdan, nel centro di Bologna, che passa dagli attuali 80 a 120 posti a sedere, con una serie di novità che rinsaldano il legame gastronomico tra i due versanti dell'Appennino. Se nelle strategie del gruppo di Montespertoli resta invariato il focus sui taglieri (basti pensare che solo nel 2021, nonostante le restrizioni del Covid, ne sono stati serviti ben 40mila, più 35mila schiacciate e 60mila bicchieri di vino), l'attenzione si sposta adesso su uno dei must dello street food toscano, il panino con la porchetta.

Una "finestra" per la porchetta

Nei rinnovati e ampliati spazi di via Oberdan, questa scelta si traduce sia in una grande vetrina dove sarà possibile ammirare le porchette sempre fresche, sia in una “finestra” da cui ordinare – direttamente dalla strada – il tradizionale panino servito in diverse versioni. C'è quella con salsa al gorgonzola tartufato, lattuga e mandorle tostate, la variante col paté di pomodori secchi e salsa piccante, quella con burrata e crema di pistacchio. Per i più golosi non mancano la versione con crema di ricotta, patate al forno e mosto cotto, oppure quella con friarielli e fagioli all'uccelletto.

Le parole del patròn de La Prosciutteria

«Siamo molto felici della terza apertura a Bologna – spiega Dario Leoncini, patròn della Prosciutteria – perché aprire un locale di salumi in questa città è come fare un master per un laureato, un dottorato per un ricercatore: qui si gioca la Champions League dei salumi. Dopo il secondo locale al Pratello volevamo ricambiare il centro per il grande entusiasmo con cui la città ci ha accolti sin dal primo giorno. Per noi portare sul panino con la porchetta la stessa alta qualità delle materie prime che abbiamo sui taglieri di salumi è una scelta naturale, siamo sicuri che conquisterà il cuore e il palato dei bolognesi».

La Prosciutteria

Via Guglielmo Oberdan 19/a, 40125 Bologna

Tel +39 051 0453717

www.laprosciutteria.com