A Milano apre Mamba, cocktail bar con cucina Nikkei

È nato a Milano un nuovo concept che unisce ricercati drink e singolari proposte culinarie dello chef Rafael Rodriguez in un’allegoria di colori, musica e divertimento. È il Mamba, che ha aperto i battenti ieri in via Edmondo de Amicis 4, alla Colonne di San Lorenzo.

In cucina al Mambra Rafael Rodriguez

Rafael Rodriguez è lo chef peruviano che sta conquistando i milanesi con la cucina Nikkei, particolare fusione tra la tradizione gastronomica giapponese e quella peruviana. Vanta numerose esperienze presso cucine italiane e internazionali, come al ristorante Maido di Lima, punto di riferimento mondiale per la cucina Nikkei e oggi settimo nella lista The World’s 50 Best 2021.

Rafael ha ottenuto numerosi riconoscimenti per aver esportato le tradizioni del proprio paese in una maniera unica e riconoscibile, tra i quali il conseguimento del Premio Miradas 2016 che lo ha consacrato come migliore chef di cucina peruviana in Italia.

Il suo percorso comprende l’esperienza in svariati locali meneghini, portandolo a maturare una cucina molto legata alle materie prime tradizionali, acquistate direttamente in maniera sostenibile da produttori locali peruviani e rivisitate in chiave gourmet con uno slancio contemporaneo.

Oggi Rafael si cimenta in un nuovo progetto, Mamba è il cocktail bar frutto delle sue numerose esperienze e del desiderio di portare un nuovo e colorato stimolo in una delle aree più frequentate della movida milanese.

Rafael Rodriguez

La proposta del Mamba

Mamba propone una carta attentamente studiata e composta da specialità della cucina Nikkei, una serie di piatti ricercati e delicati che possono accompagnare il momento dell’aperitivo o della cena insieme a quello del pranzo, disponibile solamente durante il weekend.

Tra le principali proposte in carta troviamo l’ormai celebre ceviche, dadolata di pesce freschissimo con latte di tigre, una selezione di Maki nippo-peruviani e diverse varietà di Nigiri come ad esempio Maki Acevichado, roll di riso farcito con avocado, gambero in tempura, fette sottili di tonno, salsa acevichada, chalaquita e chip di camote.

Un menù Special arricchisce la scelta culinaria con una selezione di 4 piatti. Hirumaki Mamba - roll sdraiato - fritto a base di alga nori, farcito con gamberi impanati, philadelphia, avocado con crema guacamole, tartare di salmone, fette sottili di lime, salsa esotica e germogli di aneto con tobiko; King Maguro, roll di riso farcito con melanzana in tempura, avocado impanato nel cocco, philadelphia piccante, fette di tonno tataki, tartufo, gel di Ponzu, maionikkei e quinoa croccante; Nigiri Intruso, bocconcino di riso con fette sottili di entrana, uova di quaglia, sale maldon, cipollotti e olio al tartufo e Chicharron de chancho e tortino di patate, uno dei classici piatti dello street food peruviano, maialino cotto a bassa temperatura e accompagnato da un tortino di patate e radici andine.

Il cocktail bar

Il cocktail bar, centrale nella proposta di Mamba, comprende l’offerta dei principali cocktail internazionali affiancati da drink tipici della tradizione peruviana come il Pisco Sour. Il locale, inoltre, vanta una selezione di 50 etichette di gin che lo rendono un Exclusive Gin & Tonic Club.

Lo stile e gli spazi

Gli interni del locale sono caratterizzati da uno stile minimalista e colorato, con evidenti richiami alla vegetazione della foresta amazzonica. I toni del verde si esprimono con la presenza di palme, cactus e pattern floreali che contribuiscono a generare un’atmosfera vivace e ispirata alla natura, movimentata dal contrasto con la scritta rossa luminosa al neon che sovrasta la bottigliera.

Lo spazio interno si configura attorno ad un grande bancone, circondato da invitanti divanetti disposti lungo le pareti tappezzate di vegetazione e una serie di tavolini adiacenti ad una luminosa vetrata, affacciata sulle Colonne di San Lorenzo.

Se in inverno il locale accomoda 70 coperti, con l’estate è possibile aprire le vetrate generando una continuità spaziale tra l’interno e il dehors esterno, composto di ulteriori 30 posti. In questo modo, con la bella stagione è possibile soddisfare anche più di 100 sedute.

L’atmosfera ambient e vivace è resa ancora più vibrante dalle note jungle e techno minimal dei DJ set in programma durante i fine settimana.

Mamba Milano

Colonne di San Lorenzo, Via Edmondo de Amicis 4, 20123 Milano MI

Tel 02 8725 0438