Integrazione e multiculturalità: ecco lo street food africano di Marcel Boum

Ha preso vita poco prima dell’estate, a inizio giugno 2022, Marcel Boum, nuovo concetto di ristorazione in via Savona 13, Milano. Marcel Boum è un luogo in cui la cultura africana contemporanea viene resa protagonista. La sua cucina è caratterizzata da piatti semplici, golosi, sani e divertenti che coinvolgono tutta la società attraverso un processo di integrazione e multiculturalità.

Hummus da Marcel Boum

Marcel Boum, un'idea di Gaia Trussardi

Il progetto è nato da un’idea di Gaia Trussardi, da anni collaboratrice del Centro di accoglienza straordinaria della Croce Rossa di Bresso e da sempre attiva sui temi di integrazione sociale. Il menu è stato affidato alle mani di Cesare Battisti, che insieme al suo team ha studiato e approfondito la tradizione gastronomica dell’Africa.

Cesare Battisti e Gaia Trussardi

Obiettivo inclusione

Questo nuovo format di street food africano dalla forte anima inclusiva ha come obiettivo principale l’inserimento sociale ed economico di richiedenti asilo. Ma ancora più importante è il desiderio di appassionare e coinvolgere i clienti nella conoscenza di una nuova cultura, presente in maniera importante nel nostro paese ma ancora lontana. Il godimento di nuovi gusti e sapori, colorati e gustosi, ha il potere di indurre chi li prova ad aprirsi, per poi fondersi appieno con un nuovo stile culinario. Marcel Boum è il luogo giusto per chi ama sentirsi parte integrante di una realtà multiculturale, dove ci si può liberamente e costruttivamente confrontare con l’identità altrui arricchendosi grazie a nuove suggestioni e idee.

«Credo nell’umanità, ne vedo le innumerevoli bellezze - ha sottolineato Gaia Trussardi - Volevo un luogo che senza troppe spiegazioni fosse capace di abbattere certi muri, promuovendo la multiculturalità e l’integrazione. Nulla è conviviale quanto la tavola, un’esperienza che unisce attraverso i sensi. Il cibo ha la capacità straordinaria di comunicare i valori di chi lo prepara e offre».

Gli interni di Marcel Boum

Menu stagionale

Da Marcel Boum è possibile assaggiare piatti tipici di diverse zone dell’Africa. Il menu, che cambia con il variare delle stagioni, prevede cartocci, hummus, primi piatti e insalate. Tutte le preparazioni hanno alle spalle un profondo studio della materia prima e vengono servite in contenitori biodegradabili. Da bere, drink classici e birre artigianali sia italiane che africane.

Riso al latte di cocco e avocado

Marcel Boum

Via Savona 13, 20144 Milano

Tel 0261460764