A Bene Vagienna in Piemonte, Giuseppe Cristini inaugura la stagione del tartufo bianco

Durante il viaggio al Salone del Gusto di Torino, Giuseppe Cristini, direttore dell'Accademia del Tartufo nel Mondo e narratore del tartufo, ha fatto tappa all'Osteria Agricola I Particular, di Bene Vagienna in provincia di Cuneo.

Oste Marco, il gestore di questa osteria, è un esperto ed appassionato di tartufo e proprio insieme a lui ha incontrato il maestro cavatore Meo, che le pepite le raccoglie e che predice questa stagione del tartufo come una stagione di successi, ricordando quella del 2018.

I profumi del tartufo sono già fini e fitti, anche se la quantità è ancora minima. Da Marco e nella sua osteria, su prenotazione, il tartufo bianco pregiato durante la stagione lo si trova sempre. In questa simpatica osteria agricola la ristorazione è molto curata e il tartufo con la carne cruda e l'uovo, insieme alla tagliatella è sempre in carta ai Particular.

1/2 1/2 2/2 2/2 Previous Next

Bene Vagienna è una terra storica di tartufi tanto da avere certificata la prima Fiera del tartufo con oltre 100 anni di storia e il suo Mercato del tartufo è stato il primo in Piemonte.

«A Bene Vagienna siamo sempre cresciuti a Pane e Tartufo»

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it