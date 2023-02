115 anni delle Fettuccine Alfredo, il successo merito della «Semplicità degli ingredienti»

«La semplicità degli ingredienti esalta l’autenticità del piatto, quando le preparazioni sono troppo elaborate e strutturate i gusti diventano indefiniti, e il palato ne risente». Queste parole di Chiara Cuomo, erede della dinastia Di Lelio, racchiudono la filosofia che sta alla base del successo delle mitiche “Fettuccine burro e parmigiano all’Alfredo”. Il piatto di pasta più illustre al mondo, amato dai divi di Hollywood e dagli americani è stato celebrato con un party speciale nel locale romano Il Vero Alfredo a Piazza Augusto Imperatore, nel cuore della capitale.

Il Ristorante Il Vero Alfredo

«Da qualche annodedicato all’iconico piatto inventato dal mio bisnonno– spiega Chiara Cuomo - ed anche noi cogliamo l’occasione per omaggiare un genetliaco importante. Sono trascorsi benda quando Alfredo inventò le sue “fettuccine” per dare un ricostituente naturale, a base di burro e parmigiano, a sua, prostrata in seguito al parto del suo primogenito Armando. Da allora la sua fama non si è mai arrestata. Ritengo che il successo sia nella

Nel corso del tempo si sono succeduti numerosi tentativi di imitazione, ma le originali sono queste. Il segreto va cercato nelle parole dei miei avi che mi hanno sempre detto che è un piatto che nasce dal cuore e dall’amore per la persona con cui si condivide fianco a fianco la propria vita. Una grande spinta è stata data anche dal suo amico fraterno Ettore Petrolini, entrambi trasteverini, che gli consigliò di fotografare tutte le celebrità che andavano a provare la sua cucina e affiggere le foto sulle pareti del locale. Qui ci sono passati davvero tutti».

Alfredo Di Lelio con la moglie Ines

La festa di compleanno

Nel birthday party, protagoniste assolute le eredi della gloriosa dinastia che perpetuano in maniera vincente la tradizione gastronomica familiare dei propri avi. Lo scrittore e attore Maurizio Canforini con una partecipata performance ha ripercorso poi la storia del ristorante. Dagli inizi nel 1908 a piazza Rosa, la successiva chiusura dovuta alla costruzione della Galleria Colonna, attualmente Galleria Sordi, e la riapertura fino al 1943, per poi cedere l’attività a terzi estranei alla sua famiglia e l’ubicazione definitiva nella sede attuale.

Alfredo Di Lelio

Numerosi gli aneddoti che hanno costellato una storia unica, a partire dal lontano 1927, quando due star del cinema degli anni '20, Mary Pickford e Douglas Fairbanks donarono le posate d’oro con inciso “To Alfred, the King of noodles”. Lo show si è sviluppato in un coinvolgente ed ipotetico “viaggio artistico” nella Trastevere di un tempo con i suoi stornelli che hanno fatto di quel quartiere, il cuore pulsante di Roma. Le celebrazioni in onore dell’Imperatore Alfredo Di Lelio si sono tenute anche nei ristoranti in franchising “Alfredo di Roma” (città del Messico e Cozumel), in attesa dell’apertura di un nuovo locale in Medio Oriente.

La sala del Ristorante Il Vero Alfredo

Il futuro

«Sono certa che la storia di Alfredo continuerà ad entusiasmare anche le nuove generazioni internazionali ed italiane – conclude Chiara Cuomo. Ci siamo aperti al nuovo millennio puntando su un equilibrio tra innovazione e tradizione. Certo quest’ultima è un indubbio punto di forza però inevitabilmente devi stare al passo con i tempi. L’equilibrio tra vecchio e nuovo serve a traghettarci nel futuro, abbiamo tanti giovani che ci amano e amano questo piatto. E visto che ci avviciniamo a San Valentino, quale piatto nato dall’amore può suggellare meglio delle fettuccine Alfredo, questa ricorrenza speciale? Dopo un biennio tormentato e difficile è la maniera ideale per celebrare il ritorno alla vita».

Ristorante Il Vero Alfredo

Piazza Augusto Imperatore, 30, 00186 Roma RM

Tel 066878615