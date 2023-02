Autogrill, “Love Brand Strategy”: la comunicazione sui social

Novità nel piano di comunicazione strategica di Autogrill Italia, che punta sempre di più sull'online, dopo il sito internet aziendale infatti, ora alza l'attenzione sui social, canale sempre più prediletto dai navigatori in cerca di informazioni e notizie sul web e per farlo l'azienda ha scelto l'agenzia Intarget, che in passato si era occupata proprio del rinnovamento del sito Autogrill.it, ed ora è al lavoro con l’obiettivo di rafforzare il concetto di “love brand” puntando sui ricordi di infanzia - chi durante i viaggi in autostrada per raggiungere le località delle vacanze non si è mai fermato in Autogrill? - e sul piacere della sosta, tra ricordi di ieri e oggi.

Un ristorante Autogrill

Il Gruppo autogrill

Il Gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, in Italia è presente soprattutto attivo nella ristorazione autostradale. Oggi Autogrill è presente in 30 Paesi tra Nord America, Asia, Europa e Oceania, e gestisce circa 3.300 punti vendita con oltre 34.000 collaboratori e un portafoglio di oltre 300 marchi di proprietà e in licenza.

Una delle specialità servite al ristorante

Viaggiar m'è dolce

La sosta, come anticipato tema centrale della campagna social, è uno dei momenti ricorrenti nei viaggi autostradali lungo il Bel Paese, proprio su questa fase di pausa - feedback tra presente e passato, vacanze e lavoro - ha centrato il piano strategico l'agenzia di comunicazione: «Pensare ad Autogrill è ripercorrere le memorie di viaggio che ci hanno accompagnato dalle vacanze dell’infanzia fino alle trasferte di lavoro più recenti. Storie estremamente diverse così come provenienze e destinazioni ma con un comune denominatore: quel dolce momento di pausa presente in ogni viaggio.

Il concept prende spunto e affonda le sue radici nell’osservazione che Autogrill è una certezza, quel luogo pronto ad accoglierci e darci ospitalità in ogni viaggio» afferma Damiano Antonelli, chief creative director di Intarget. «I brand non sono qualcosa di tangibile ma esistono come costruzioni sociali e vivono all’interno delle interazioni umane. Non sono entità statiche ma si evolvono continuamente, l’identità è uno snodo fondamentale nella mente degli utenti. Quando si riesce ad essere consistenti e innovatori allo stesso tempo, si cresce in termini di riconoscibilità. Così nasce un love brand ed è così che vogliamo che cresca l’immagine di Autogrill Italia nella percezione delle persone».

A partire da queste riflessioni, Intarget ha sviluppato un concept dove il focus è sull’esperienza: dal piacere della sosta in Autogrill, al crocevia di persone con storie diverse. Un luogo-non luogo, fuori dal tempo e dallo spazio, in cui potersi concedere dei piccoli piaceri: piatti che soddisfano ogni palato, conversazioni, relax e un ritorno all’infanzia. Il tutto per raccontare il lavoro di ricerca e innovazione, grazie a collaborazioni con Chef e nutrizionisti, sul cibo e sulla sua qualità: dalle ricette della tradizione enogastronomica del Bel Paese alle alternative vegetariane, dalle novità nell’offerta delle colazioni ai diversi tipi di Poke.

Panini e focacce sono tra le scelte predilette durante la sosta in Autogrill

«I profili Instagram e Facebook di Autogrill Italia si animano quindi di contenuti che vanno a costruire una struttura narrativa flessibile dove prevalgono l’ingaggio e l’intrattenimento del pubblico sulla regolarità di pubblicazione. A livello di visual è stata progettata una nuova estetica che resta fedele ai caratteri distintivi di Autogrill e usa allo stesso tempo una nuova e moderna grammatica visiva che proietta il brand nel linguaggio contemporaneo» afferma Raffaella Pierpaoli, head of social di Intarget. «La strategia media invece prevede sinergia totale tra organico e paid con l'obiettivo di creare una connessione emotiva con il pubblico di riferimento e coltivarla. La tecnologia adv viene potenziata al massimo attraverso la creazione di contenuti più vicini possibile all'esperienza reale, per far toccare con gli occhi la qualità e il gusto dei prodotti».

Raffaella Pierpaoli, head of social di Intarget

Attualmente le pagine di Facebook e Instagram italiane, contano rispettivamente 109mila e 18mila followers, al momento lo stile di comunicazione sui due social è sovrapponibile, anche se sul primo di Zuckerberg, viene stimolata maggiormente l'interazione con i followers. Sarà sicuramente interessante seguire l'evoluzione della campagna che dovrà - o dovrebbere, oppure no? - anche ripristinare un canale di comunicazione con i followers che non mancano di commentare i post, a volte in modo positivo altre meno, moderando le conversazioni e stimolando la community tanto cara ai social media manager. Di questo aspetto nulla sarebbe stato evidenziato, certamente scorrendo i commenti l'azienda stessa troverà facilmente materiale su cui lavorare per rendere positivi i ricordi anche delle nuove generazioni.