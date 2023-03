Vent'anni della Bagna Caôda da bere celebrati al ristorante Casa Vicina

La “Bagna Caôda da bere” l’iconico aperitivo servito nella coppa Martini nel ristorante stellato Casa Vicina, al terzo piano di Green Pea al Lingotto di Torino, compie vent’anni. Una versione attuale, anzi attualissima, la più fotografata tra i piatti del loro menu, viene servita a tutti i commensali ad inizio pasto come benvenuto della cucina. Un benvenuto che porta con sè tutta la tradizione piemontese, non solo culinaria, ma di convivialità.

Cartoline Anniversario bagna Caoda da bere, Casa Vicina@Stefano D'Elia

Fu proposta per la prima volta come portata principale nel novembre 2003 in occasione del trasferimento del ristorante da Borgofranco d’Ivrea all’Hotel Boston di Torino. L’idea alla base è stata quella di creare una versione che si potesse gustare tutto l’anno; il secondo passaggio è stato quello di proporla come aperitivo, in una versione da bere, da qui la necessità di agire sulle consistenze: le verdure dovevano quindi essere frullate in purezza per evitare la componente di masticazione, poco piacevole nell’atto del bere, e per conservarne il gusto originale. La scelta della coppa Martini per l’impiattamento è un ulteriore rimando alla tradizione della capitale sabauda. Grazie a due importanti accorgimenti la Bagna Caôda da bere risulta molto più digeribile e leggera.

Il procedimento

«L’acciuga non viene soffritta, ma solo sciolta, a temperature non elevate con olio EVO, ottenendo così un ragù freddo. Inoltre, l’aglio viene bollito tre volte e successivamente trasformato in purea. Il tutto mantenendo la temperatura sui 60 C° al fine di stemperare il gusto deciso dell’aglio e mantenere fede alle quantità previste dalla tradizione», racconta lo chef Claudio Vicina. La Bagna caôda da bere è stata un omaggio alla città di Torino ed alle Olimpiadi Invernali del 2006, infatti in fase di progettazione sono state scelte cinque verdure e precisamente peperone rosso, zucchina, carota, cavolfiore e barbabietola precedentemente frullate e disposte in strati a simboleggiare i cinque anelli olimpici e per finire un pizzico di acciughe tritate che danno il tocco classico della preparazione.

Bagna caoda da bere, Casa Vicina@Stefano D'Elia



Alla Bagna caôda da bere è stata dedicata anche una cartolina che riporta lo schizzo “dello studio a mano libera” di Claudio Vicina. In occasione dell’anniversario, è stata creata una raccolta di cinque versioni della cartolina originale che si differenziano per la cornice colorata. La ricetta verrà raccontata in occasione di un ciclo di masterclass dal titolo “Racconto gourmet a Casa Vicina” dedicato al pubblico con il sostegno di Valcucine e Green Pea. L’attività si terrà presso il ristorante Casa Vicina nella sala privata RiVal. Il primo incontro, previsto nel mese di maggio, sarà un’ulteriore occasione per raccontare la storia e gli aneddoti legati alla Bagna Caoda da bere ad appassionati e food lover. Gli altri quattro incontri si terranno, uno al mese, a giugno, settembre, ottobre e novembre 2023.

Casa Vicina

Green Pea, Via Ermanno Fenoglietti, 20/B/Piano 3 - 10126 Torino (To)