Svelato l’indirizzo di Innocenti Evasioni: il ristorante di Tommaso Arrigoni è in Bovisa

Chiusa una porta, si spalanca un portone. Quello di via Candiani 66, nel quartiere Bovisa, proprio accanto al Politecnico, a Milano! È questo il nuovo indirizzo di Innocenti Evasioni, il ristorante di proprietà dello chef Tommaso Arrigoni (membro di Euro-Toques Italia), fondato nel 1998 e insignito per 14 anni da una stella Michelin, che dall’8 aprile 2023, esattamente 25 anni dopo l’apertura, cambia sede. Inizia così l’inizio di una nuova era per uno dei ristoranti che ha fatto storia nella città di Milano.

Il nuovo Innocenti Evasioni di Tommaso Arrigoni in Bovisa

Luogo più contemporaneo

La nuova sede è un luogo contemporaneo, di recente costruzione, aereo e luminoso, circondato da grandi vetrate affacciate su uno splendido e ampio giardino alberato, una giusta scenografia dentro la quale far rinascere Innocenti Evasioni, stesso spirito e stessa anima di via della Bindellina in un ambiente più moderno e confortevole.



Caratterizzato da pulizia estetica e formale, in cui il noce canaletto e la lamiera di ferro si intrecciano con eleganza in un ambiente ulteriormente impreziosito da lampadari di design e dalle opere d’arte contemporanea di Fabio Pietrantonio, grande amico di chef Arrigoni e da anni suo consulente artistico.



«Nello scegliere la nuova sede, cosa che mi ha richiesto diversi mesi di ricerca, avevo l’intenzione di rimanere in un quartiere defilato - spiega lo chef Tommaso Arrigoni - senza rinunciare a un giardino godibile anche dall’interno grazie alle ampie vetrate per poter dare continuità al precedente indirizzo. Così come è stato per via della Bindellina, mi piace molto l’idea che il ristorante cresca insieme al quartiere che lo ospita: Bovisa, con la riqualificazione dei gasometri e la nascita prevista nei prossimi mesi del Polo d’Innovazione del Politecnico, è decisamente il luogo giusto!».



C’è anche l’orto

Sarà un ristorante contemporaneo anche nei contenuti: attento alla sostenibilità, alla circolarità dei prodotti (con un orto proprio) e alle politiche anti-spreco (già tema, nel 2019, di un libro di ricette dello chef).

Lo chef ribadisce l’importanza di questo cambio di sede, un passo che rappresenta l’ulteriore crescita della sua attività: evoluzione programmata lenta e ponderata, volta a migliorare l’offerta senza stravolgere l’anima di Innocenti Evasioni. Un cambiamento strutturale e strutturato (a partire da una cucina più performante e una sala di dimensioni maggiori) volto a mantenere la sua offerta gastronomica ben salda alle radici che lo hanno reso negli anni un indirizzo sicuro e credibile per la città.



Innocenti Evasioni

Via Candiani 66 - 20158 Milano

Tel 02 33001882