Il menu da acquolina in bocca di Al Mercato Steaks & Burgers

Un fine dining garbato, quello che propone Al Mercato Steaks & Burgers, storica insegna milanese che si ispira alle steakhouse americane e punto di riferimento nel mondo della ristorazione legata alla carne di alto lignaggio. Tre i locali in città. In quello dal taglio più internazionale, vista grattacieli di Porta Nuova, è stato presentato il nuovo menu.

Al Mercato è presente a Milano con tre locali

Solo due fornitori: scelta mirata

«Una carta che prevede la carne del mondo e i suoi contorni – spiega il fondatore Marcello Rizza – Un assortimento ricchissimo, che vanta tagli importanti. Una scelta gastronomica comunque per tutti: immancabili i Burgers come gli Chef’s Special. Solo due, selezionatissimi, i fornitori. E poi le salse fatte in casa e una carta dei vini che sviluppa un’ottantina di etichette».

Stefano Francescon e Marcello Rizza

Bis di antipasti e degustazione di steak

In cucina un cuoco con i fiocchi, Stefano Francescon, efficace e garbato come la cucina che sa elaborare. Ha proposto un bis di antipasti e una degustazione di steak, entrambi accompagnati da contorni, vegetali alla brace e fritti. In ordine di apparizione, Tartare di Wagyu con olio e yuzu, caviale, melissa, uovo di quaglia e fiori eduli e Picanha cotta a bassa temperatura avvolta a cannolo, ripiena di salsa tonnata, polvere di olive taggiasche, capperi fritti, jus di manzo e katsoubushi. In abbinamento, Montepulciano d’Abruzzo Doc Marina Cvetic di Cantina Masciarelli.

New York strip di Black Angus, Pack Choi alla brace nella sua crema, Picanha avvolta a cannolo e Tartare di Wagyu, Cube Roll di Black Angus, Picanha alla brace, Coppa di maialino nero dei Nebrodi

Contorni da non sottovalutare

Secondo round a base di Cube Roll di Black Angus, Picanha alla brace con chimichurri, Coppa di maialino nero dei Nebrodi. Servita a parte, New York strip di Black Angus. Nei calici, Raighinas Cannonau di Sardegna Doc Tenute Gregu e Taurasi Riserva Docg Cantina d’Antiche Terre.

Carne a tutto tondo, ma interessanti anche i contorni, che la carta in essere include nelle sezioni verdure di stagione, sides cotti alla brace e salse. Di rilievo gli Asparagi alla brace con salsa olandese e il Pack Choi alla brace servito nella sua crema e condito con olio di sesamo e soia, semi di sesamo nero e granella di nocciole.

Al Mercato

viale della Liberazione 15 – 20124 Milano

Tel 02 49519101