Hopper Jack Penn (figlio di Sean) pizzaiolo per una sera sul lago di Bracciano

Il titolare del Ristorante-pizzeria Le Palme di Trevignano Romano (Rm) quasi non credeva ai suoi occhi quando ha visto Hopper Jack Penn preparare la pizza nel suo forno. Il figlio di Sean Penn e Robin Wright, protagonista del film Signs of Love, che alla Festa del Cinema di Roma ha vinto la prima edizione del Premio Corbucci, ha concluso il tour promozionale italiano in un gremito Cinema Palma, la storica sala d’essai del borgo affacciato sul lago di Bracciano.

Dopo la proiezione e l’incontro con il pubblico Hopper ha chiesto di mangiare una pizza. Ma chi avrebbe mai immaginato che avrebbe anche voluto cucinarla? D’altronde nel passato a tratti burrascoso di questo giovane attore dall’aria mite e gentile come il personaggio che interpreta c’è anche un periodo trascorso in un ristorante newyorkese.

