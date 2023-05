Pranzo esclusivo all'Ambrosia per celebrare i dieci anni di attività

Lo chef Franco Agliolo ha voluto raccontare la sua cucina, frutto della sua esperienza con grandi chef, come Massimo Bottura, che gli ha permesso di creare un suo stile, molto apprezzato dai commensali, tanto che il ristorante Ambrosia è diventato punto d’incontro dei buongustai siciliani e no. L’esperienza sensoriale unica inizia già dall’entrée, la Focaccia messinese, piatto cult del circondario, interpretata nel rispetto della tradizione.

L'intero del ristorante Ambrosia

Ristorante Ambrosia, il menu del pranzo esclusivo

Come antipasti lo chef ha proposto il polpo con patate e un tortino di alici marinate con mozzarella di bufala, entrambi dal sapore di mare, con un equilibrio perfetto fra i vari ingredienti. A seguire, il raviolo aperto, un classico della cucina italiana con cui lo chef Franco Agliolo ha voluto rendere omaggio al maestro Gualtiero Marchesi, proponendolo con un delicato ripieno di seppie e cozze. Col secondo ha voluto celebrare la sua cucina di terra, proponendo uno stinco di vitello stracotto con crema di parmigiano e pomodorino confit di una dolcezza unica. Un pranzo del genere non poteva concludersi se non con una torta esclusiva, come la torta Chantilly con limone e lamponi realizzata per l’occasione dal Maestro pasticcere di Messina, Lillo Freni. Indovinati gli abbinamenti con i vini isolani perché Franco Agliolo è anche sommelier Fis e ha utilizzato le sue conoscenze enologiche, del resto nel suo ristorante è possibile trovare una accurata selezione di etichette regionali, nazionali e internazionali.

Lo chef Franco Agliolo

Ristorante Ambrosia, i vini in abbinamento

Per l’antipasto Franco ha scelto di accostare un vino fresco e dalla buona sapidità, l’Insolia vecchie vigne Dietro le Case 2021, Doc Menfi di Cantine Barbera; il primo ha scelto di abbinarlo ad un elegante Moscato bianco secco, il Janub 2021 Igt Terre siciliane dell’azienda Di Prima vini di Sambuca di Sicilia e sul secondo l’Arancio lucido 2021 Igt Terre siciliane, sempre dell’azienda Di Prima vini, un Catarratto biologico senza aggiunta di solfiti con una buona struttura. Sulla torta Chantilly è stato abbinato un Ferrari Demi sec Trento Doc delle Cantine Ferrari. Un pranzo speciale, senza nessuna sbavatura, fra tradizione e innovazione, con una particolare attenzione alla delicatezza e all’equilibrio gustativo, secondo l’estro dello chef Franco Agliolo molto apprezzato dai commensali, giornalisti e no, che conferma come la cucina dello chef Franco Agliolo, perfetto connubio fra grande professionalità e inesauribile passione, riesce sempre a distinguersi nel panorama della ristorazione siciliana. La conferma del buon lavoro svolto dallo chef Franco Agliolo è oltretutto riconosciuta già dal 2019, in cui il ristorante Ambrosia è stato inserito tra i migliori cinquanta ristoranti d’Italia dalla prestigiosa Guida 50 Top Italy, al 31° posto nella categoria trattoria-osterie.