Buffolino con Pierangelini al De Russie a Roma. Acanto cerca nuovo executive

Estate di importanti cambiamenti per Alessandro Buffolino. Lo chef, ormai ex di Acanto (ristorante del Principe di Savoia a Milano), si trasferisce a Roma dove si è già messo all'opera nelle cucine del ristorante Le Jardin, parte dell'Hotel De Russie del gruppo Rocco Forte, accanto al già presente Fulvio Pierangelini. Il passaggio è avvenuto lo scorso giugno, e ufficializzato solo pochi giorni fa, dopo oltre 7 anni di militanza all'ombra della Madonnina. Per Acanto si è aperta al contempo la ricerca di un nuovo executive che possa andare a sostituire Buffolino.

Fulvio Pierangelini e Alessandro Buffolino

«Vi presentiamo il nostro nuovo Executive Chef, Alessandro Buffolino, che che si è unito al team e alla filosofia di Fulvio Pierangelini a Le Jardin de Russie» ha scritto sul suo account Facebook Le Jardin De Russie, ristorante dell'hotel romano.