Dove e quanti sono i ristoranti a Milano con almeno un piatto veg nel delivery?

Quanto costa, oggi, mangiare vegano o vegetariano a Milano? Dove si trova la maggior parte degli indirizzi con almeno un piatto "meat free" ai quali rivolgersi e qual è la zona della città con la più alta percentuale di locali che propongono, nella loro offerta, anche alternative green?

Milano: quale offerta dai ristoranti veg?

A questa serie di quesiti ha provato a dare una risposta Maiora Solutions, startup specializzata nell’analisi avanzata di dati attraverso Resmart, il primo strumento di intelligenza aumentata dedicato al mondo della ristorazione. Analizzando i delivery menù di oltre 600 ristoranti cittadini, sparsi per tutto il territorio milanese, emerge come poco oltre della metà dei locali (quindi poco più di 300) sotto la lente di ingradimento abbia nella proposta almeno un piatto vegetariano o vegano. Gli esercizi totalmente veg, invece, sono appena il 2% del totale presente nel capoluogo meneghino. Capoluogo che, va detto, da una recente ricerca in merito non è apparso poi così "virtuoso" per quanto riguarda la qualità dell'offerta generale dei locali 100% vegan.

Milano, quanti ristoranti propongono un'offerta veg nel loro menu?

Se infatti la città italiana più vegan friendly sarebbe Pisa, seguita da Caserta e Siracusa, Milano si siede mestamente nelle retrovie per valutazione media dei ristoranti in esame con un punteggio di 3,64 su un totale di 5.

Milano, ristoranti orientali con la maggiore proposta veg

Dall'analisi emerge inoltre come siano i ristoranti orientali, gestiti da giapponesi o cinesi, quelli con la maggiore proposta di piatti veg nei propri menu. Tra gli oltre 300 esercizi milanesi con offerta vegana o vegetariana quelli più presenti sono i ristoranti giapponesi con 62 locali che propongono portate di questo tipo. A seguire ci sono pizzerie (49), le hamburgherie (35), e i poke (20). Fanalino di coda i ristoranti di cucina italiana: solamente 9 di questi infatti nella propria offerta delivery includono almeno un piatto vegano o vegetariano.

Milano, i quartieri più ricchi di piatti veg

E i quartieri in cui è maggiore la presenza di locali in cui è possibile assaporare almeno una ricetta veg? L’offerta di ristoranti con almeno un piatto veg è ben distribuita in città: infatti, a Milano circa il 55% dei ristoranti - nel centro, entro e oltre la circonvallazione - dispone di portate vegetariane o vegane. Una percentuale che sale al 60% per i ristoranti del centro città.

Veg: quale scelta tra i ristoranti di Milano?

All'interno della circonvallazione sono i quartieri Amendola-Buonarroti-City Life e Porta Romana a presentare una buona percentuale di locali vegani e vegetariani, rispettivamente il 67% e il 63% sul totale dei ristoranti presenti nelle due aree. Oltre il 50% anche Centrale (52%), Navigli (56%) e Solari-Washington (54%). E al di fuori della circonvallazione? Rimane buona la scelta per chi ha deciso di rinunciare alla carne: se infatti da una parte si riduce il numero totale di ristoranti per quartiere il tasso di proposte culinarie veg non ne risente, anzi. Spicca il quartiere Città Studi, dove il 90% dei ristoranti analizzati offre piatti in cui non compare la carne. Valori che restano alti anche a Corvetto (71%) e Famagosta-Barona (58%).

Milano: 10 euro di media per un piatto veg

Detto ciò, in mezzo a tutta questa offerta meneghina quanto costa (per il delivery) un piatto vegano o vegetariano? I prezzi non sono esorbitanti, considerando come la spesa media si assesti complessivamente al di sotto dei 10 euro (9,60€), con picchi inaspettati in entrambe le direzioni.

Milano: quanto costa spendere per piatti veg?

Se infatti, da una parte, ci vogliono 13,5 euro per una ricetta senza carne ordinata in zona Porta Vittoria-Lodi, dall'altra ne bastano appena quattro nel quartiere Abbiategrasso-Chiesa Rossa.