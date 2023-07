Il barbecue di Exè Restaurant accende il gusto sulle colline modenesi

Exè Restaurant si accende di passione. Il celebre ristorante emiliano, sito sulle colline appenniniche a Fiorano Modenese, è pronto a scaldare gli amanti del cibo alla brace. Dalla carne al pesce, passando per le verdure, rigorosamente cucinate sulle braci di un immenso e scenografico barbecue. Ma, attenzione, i posti sono limitatissimi e c'è anche la possibilità di prenotare l'esclusivo Chef Table.

Exè Restaurant - nel dehor c‘è il nuovo barbecue (foto di Fabrizio Cicconi)

Il barbecue di Exè Restaurant infiamma i palati

Fuoco e fiamme accendono il gusto sulle colline di Modena, dove l’alta gastronomia infiamma griglie, bistecchiere e ofyr (sorta di vulcano rovesciato vuoto al centro e con un anello sufficientemente largo per fungere da piastra) per creativi e saporiti barbecue d’autore.

La nuova frontiera della cucina, che fa venire l’acquolina in bocca a tanti appassionati del mondo dell’arrosto e della brace, si trova da Exé Restaurant dell’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO), dove ha da poco inaugurato un angolo barbecue sul dehors panoramico, per nuove evoluzioni enogastronomiche. Carni selezionate tra le migliori sul territorio, come il maiale nero dell’Appennino, ma anche la Chianina, il pesce fresco e le verdure di stagione, diventano piatti succulenti grazie alla maestria in cucina di Paolo Balboni, che ha ideato una originale carta “Exè Barbecue”. La prima esperienza che si può fare è quella di visitare la cella di frollatura e scegliere i migliori tagli di carne da cuocere sul momento e mangiare magari “a banco”, come in uno Chef Table, grazie alle bistecchiere lineari in metallo, alimentate a carbone con sistema a doppia aspirazione.

Exè Restaurant - selezione di carni (foto di Fabrizio Cicconi) 1/6 Exè Restaurant - l'omlette della casa (foto di Fabrizio Cicconi) 2/6 Exè Restaurant - selezione di crostacei (foto di Fabrizio Cicconi) 3/6 Exè Restaurant - spiedo sulla fiamma (foto di Fabrizio Cicconi) 4/6 Exè Restaurant - misurazione della temperatura della carne (foto di Fabrizio Cicconi) 5/6 Exè Restaurant - arrosticini 6/6 Previous Next

Exè Restaurant - un menu variegato

Il menu è variegato ed ogni portata è realizzata sulle griglie a carbone di legna. Così, ad esempio, dalla terra arriva la Grigliata a base di bombetta di maiale nero dell’Appennino con il suo guanciale e prugne, filetto di Chianina allo spiedo, pane bruscato con mascarpone e salsiccia di Massimo Zivieri; o ancora una versione della regina grigliata mista in stile Exè è il Piatto del Macellaio che vede al centro un intero pollo ruspante, accompagnato da Chianina in forca, pluma di maiale nero, arrosticini e salsiccia, servito con verdure assortite come patate e funghi arrostiti sull’Ofyr.

Speciali le Omelette della casa: una ricetta segreta realizzata con le uova di Paolo Parisi e cotta sull’ofyr. Dal mare giungono sulla brace lo “Scoglio” a base di filetto di pescato del giorno, scampi, gamberi, calamari e cozze o il piatto chiamato “Catalana” dove l’astice, gli scampi, i gamberi e le verdure di stagione cotti al barbecue, sono serviti con maionese al pompelmo e citronette al lime.

Anche il dessert arde di sapore: gli spiedini di frutta di stagione e tropicale cotti sull’ofyr e serviti con gelato artigianale sono una squisitezza unica. Ogni settimana, poi, è curioso scoprire i fuori menu, con proposte golosissime cotte interamente alla brace, che seguono la stagionalità degli ingredienti.

Exè Restaurant - preparazione della trita (foto di Fabrizio Cicconi) 1/3 Exè Restaurant - interno del locale (foto di Fabrizio Cicconi) 2/3 Exè Restaurant - preparazione di una bistecca alla brace (foto di Fabrizio Cicconi) 3/3 Previous Next

Exè Restaurant

Via Circondariale San Francesco 2, 41042 Fiorano Modenese (Mo)

Tel. +393273034870