Al Piccolo Principe di Giuseppe Mancino un pranzo da 2 stelle Michelin e mezzo

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 06:29

Giuseppe Mancino

In cucina da Il Piccolo Principe

La Calamarata

on una facciata che racconta la Belle Epoque viareggina - quando sul lungomare si incontrava Totò e Petrolini, Pirandello e Ungaretti - il Grand Hotel Principe di Piemonte , uno tra i più suggestivi della costa versiliese, ospita al suo ultimo piano il ristorante. Questo è il regno indiscusso di, chef campano e socio Euro-Toques, l’unico a poter esibire lein questa zona.Di solito i giudizi si danno alla fine, ma io voglio precisare da subito che a Giuseppe Mancino le due stelle stanno strette. Impossibile elencare tutti i piatti degustati ma va sottolineata l’elasticità nel consentire ad un coppia di scegliere duediversi e godere cosi della possibilità di scambiarsi le portate.Estrapolo dal menu di terra le due portate più impressionanti: Agnolotti ripieni di cipolla fondente, coda di bue, salsa al pecorino, tartufo di stagione selezione Savini e sedano croccante. Seguiti dall’Anatra laccata alla vaniglia, i suoi fegatini, radicchio verde, cipollotto e sua salsa. Per entrambi userei un semplice aggettivo: superbi. Niente di più indicato di una bollicina per sostenere l’intensità di questi sapori. Dalla maisondi Avize loGrand Cru Extra Brut Blanc de Blancs Mycorhize. Il vantaggio derivante dalle vecchie vigne della còte des Blancs (Avize, Cramant e Oger) consente allo Chardonnay di sprigionare tutta la sua eleganza, lo slancio fatto di note di sotto bosco, di Jerez andaluso, con una potenza sferica che avvolge il palato.Adesso parliamo del menu di mare. Anche qui due saggi di bravura della cucina. I Ravioli di farina di riso, granchio, lumachine di mare, aglio nero, polvere d’alghe e pomodorino giallo. Seguiti dal Morone, crostacei, variazione di zucchine e limone. Anche in questo caso spendo un solo termine: sontuosi. Per l’abbinamento vino torniamo in Italia con laed il suo Gavi Primi Grappoli 2019. Premiato, non a caso, dall’Almanacco Berebene delcome Miglior vino piemontese del 2020, è il risultato di una realtà che può contare sull’apporto di 95 soci conferitori distribuiti sugli 11 comuni del territorio del Gavi. Questoha una trama gustativa ce colpisce per ricchezza e struttura. La frutta bianca, i profumi di felce e fiori di montagna, la pietra focaia e la sapidità delle alghe. Tutto questo per un pranzo da due stelle e mezzo Per informazioni: www.ristoranteilpiccoloprincipe.it