Al Sette Camini cucina di casa, con vista sulla pianura Pontina

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 19:30

U

La terrazza con vista del ristorante Sette Camini

Una famiglia che porta avanti una cucina di casa anche con le aperture a singhiozzo

Maria Antonietta Cucchiarelli (a sinistra) con la figlia Tiziana (a destra) e il cuoco polacco Darius Zuchowski

Cucina espressa, home made e del territorio

Agnello arrosto alle erbe

na "punta avanzata" del recupero della, nel grande vivaio provinciale della, è ildi Cori (Lt), un locale con vista a metà strada tra i Castelli Romani e la Pianura Pontina. I sette camini ci sono davvero, inglobati nella ristrutturazione progressiva di quello che all'origine era un rustico sulla collina, la casa di, la titolare. Lo aveva sognato proprio così il suo ristorante, con la terrazza sospesa su rocce calcaree, e poi improvvise macchie di ulivi, faggete e vigne. Il borgo è davanti, col suo passato che ha anticipato Roma, con alle spalle ie, di fronte, il mare e le isole ponziane. Si respira aria d'antico in questo luogo, dove la storia non ha fatto sconti e infatti ne porta con sé i segni, come ile la casa di Ponzio Pilato, prefetto di Giudea durante il regno di Tiberio che "lavandosene le mani", di fatto condannò a morteAi Sette Camini non c'è pretesa di eleganza spinta per accogliere chi arriva e che magari ha fatto i 50 km che separano Cori da Roma, ma solo garanzia di un'esperienza gustativa che coinvolge chi, a quei piatti, ha trasmesso sensibilità, esperienza e conoscenza. La, più d'amore che d'autore, è concreta,, dell'orto e del cortile. Ma non manca un, costruita giorno per giorno sulle, selezionate dall'occhio infallibile di Maria Antonietta. Al di là delvale la pena correre il rischio e farsi sorprendere.Le restrizioni per la pandemia e le aperture a singhiozzo hanno concesso alla ristorazione solo deboli spiragli di attività ma in questo piccolo borgo, dove il tempo sembra essersi fermato, è andata anche peggio. Tutti qui sanno cavarsela in cucina, con antica sapienza e l'unico "" dei Sette Camini è la consegna del pasto di mezzogiorno a una mezza dozzina di anziani frati del vicino convento.Incontriamo Maria Antonietta nella grande cucina a vista, mentre spadella per loro un profumatissimocon peperoni, con accanto la figliae il cuoco polacco, impegnati a pulire montagne di carciofini da conservare sott'olio. «Sono tempi difficili - dice - ma noi almeno non dobbiamo pagare l'affitto come tanti ristoratori. E poi, costretti a fermarci, ci siamo dedicati alla campagna, alladelle olive e alle potature. Passerà anche questo».Nei campi, come in cucina, non ci sono tempi morti e qui tutto, proprio tutto, si fa in casa o comunque è di sicura e rodata provenienza. La cucina è sempree vuole il suo tempo, ma aspettando la comanda arrivano a tavola melanzane sott'olio, olive itrane insalamoia, caciotte e insaccati della migliore tradizione macellara e salumiera. Le strisce croccanti di focaccia al pomodoro sono opera del figlio, pizzaiolo, che lavora con farine di mulino e lievitazioni coperte da segreto.Assaporare il piacere delle cose più semplici porta ad una riscoperta dellae delle regole immutabili della natura; il menu, semplicissimo e scritto a mano, è lo specchio di quanto questa cultura può donare. Allora ecco le carni da cortile e l'agnello, con le erbe selvatiche che li accompagnano e non ne coprono il sapore, i broccoletti selvatici appena scottati, i pomodorini locali e le verdure che completano la magia delle fettuccine all'uovo e i tortelli dello chef, ripieni quando è stagione di funghi e castagne.Innamorato della, Darius ha dimenticato la sua, sviluppando conoscenza e sensibilità non da scuole alberghiere ma da anni di esperienza sul campo. E i famosidi patate e funghi li fa? «Soltanto per me», risponde Maria Antonietta guardandolo con affetto. Ma non ci sono dubbi che il vero direttore d'orchestra sia lei. Non c'è distanza tra sala e cucina, l'arredo è semplice, ricorda i mobili di casa e dopo un po' la sensazione è quella di. Bellissima lada cui guardare il tramonto, sorseggiando un calice di Bellone o di Nero Buono, generosi vitigni autoctoni. Cordiale l'accoglienza di Tiziana e della sorella Lina che dà volentieri una mano, anche fuori dagli orari canonici dei pasti, perché gli ospiti sono ospiti.E se le porzioni sono tutt'altro che light, il conto finale sorprende per leggerezza: le paste di Darius non superano gli 8-9 euro e i secondi di carne i 10-12 euro, con punte di 13 per un superbo arrosto misto. I dolci e i biscottini di Tiziana sono un irrinunciabile gran finale.