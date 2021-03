All'’Hosteria La Marca di Camerano una ricca cucina del “senza”

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 17:18

ell’ormai quasi deserto(An), che mostra serrande abbassate e cartelli affittasi/vendesi, il 18 Settembre scorso è successo un quasi miracolo. Al numero 36 di Via Maratti hai battenti l’. Grazie al coraggio, alla passione e alla caparbietà di un cuoco professionista che ha già lavorato in tanti locali prestigiosi in provincia e non, e alla sua dolce metà che nel progetto ha messo creatività, amore e analisi.Lui è, negli ultimi tempi molto attivo anche sui social, che non guasta anzi aggiusta, per la sua scelta di prodotti artigianali con una storia e una peculiarità; lei è, geometra e grafica. Un connubio perfetto per riportare in vita la, anima pulsante del centro città, con quella innovazione, parola scontata ma mai banale, che, in questo caso, chiameremmo alternativa.Nel sito web Domenella si presenta così: “Ciao, mi chiamo Marco, sono lo chef di Hosteria la Marca. L’eccellenza e l’ampia scelta deimi permette di creare piatti dal sapore tradizionale seppur innovativi. Metto a tua disposizione la mia esperienza professionale, così che tu possa sentirti a casa gustando uno dei miei piatti. Non preoccuparti delle, il mio menù è studiato per unsia per intolleranti che non”.Un luogo dove. Che siate celiaci, intolleranti ai latticini o a qualsiasi altro ingrediente. Tipo l’aglio, il sedano o il lattosio. Ogni piatto a menu è studiato nei dettagli per darvi. Un esempio? Coccio della salute – piatto unico con cereali, verdura, legumi e semi (allergeni: semi, glutine).Ma perché proprio Camerano, visto che la coppia è di Recanati? «e Camerano ne fa parte. Da ragazzi venivamo spesso a passeggiare qui. E poi è stato questo posto che ha voluto noi. Ci siamo innamorati».Il locale è su due piani, tre per la verità se consideriamo la cucina a piano terra. Dall’entrata con 3 tavoli si vede subito la grande scala a chiocciola che porta al piano superiore dove ci sono altri 4 tavoli. Ognuno ha un nome evocativo legato ai 7 chakra. Potete scegliere il tavolo Luce piuttosto che il tavolo Amore. Sopra ogni tavolo c’è un vaso trasparente pieno d’acqua a metà, il bicchiere sempre mezzo pieno, con all’interno un essere vivente marino vegetale.Come nelle osterie di un tempo che fu, nma ile ildella casa e una. Isono, diremmo quasi mensili legati al sole e alla pioggia: «Se non piove sarà difficile avere dei buoni funghi» Erbe aromatiche, come il finocchietto selvatico, i paccasassi e l’anice ricordano il Monte e i suoi cespugli mediterranei. Moscioli, sardoncini e coda di rospo il profondo mare della Baia.Insomma un, non carnivori e amanti del. Uno dei pochissimi luoghi in provincia di Ancona con la-Associazione italiana celiachia. Qui tutto è al. Una intelligente "" che utilizza cotture a bassa temperatura e l’uso dell’extravergine a crudo. Insomma un posto di nicchia dedicato, quando si può, colori della zona permettendo, ai turisti, a coppie e famiglie che visitano le celebri Grotte di Camerano, e ai locali che stanno imparato ad apprezzare la giovane coppia anche per l’. Come vuole il periodo che stiamo vivendo, anche qui è attivo il servizio take away per tutti i piatti a menu.Per informazioni: www.hosterialamarca.it