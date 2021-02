Autoctona, forno con bottega: la sfida di Tommaso Vatti

Pubblicato il 07 febbraio 2021 | 13:33

è un maestro dell’, un professionista appassionato di. Ci mette entusiasmo, cuore, studio e determinazione nel suo lavoro. E anche una buona dose di coraggio, tenuto conto che insieme al fratello, in pieno, lo scorso maggio ha inaugurato. Una due passi dal celebrato locale di famiglia:, a(Si).«Da Autoctona si produce, a cui viene affiancata la vendita di», spiega. Ed ecco la bottega, appunto. Il km vero per Vatti rappresenta una linea guida , una filosofia alimentare che prevede la selezione di prodotti dacon cui si ha un contatto diretto, produttori di cui si conosce la filiera. Da sottolineare che la pizza è proposta anche in, da rinvenire nel forno di casa, accompagnata dalle farciture, vegetariane o a base di carni legate al territorio.Autoctona, per ora, è aperta due giorni a settimana per i servizi di. La parentesi estiva si è rivelata però un test importante, più che soddisfacente. «Nel periodo di apertura lunga, che per noi è stato un vero e proprio esordio - commenta- abbiamo avuto un’ottima risposta dalla clientela. Autoctona ha incominciato a farsi conoscere anche perché ha accolto per l’aperitivo chi ha prenotato a La Pergola, persone che hanno anche acquistato lenel forno con bottega. Una formula che manterremo anche in futuro, quando sarà possibile di nuovo lavorare a pieno regine anche con i. Con la differenza che quanto sfornato si potrà».Tommaso Vatti, lo abbiamo capito, è esigente e sullenon transige. La sua è una ricerca continua, a volte aiutato anche dal caso. «Nei mesi scorsi - racconta - ho assaggiato unaprodotta da un amico e sono rimasto colpito dal, dalla sua, dal, dalla cremosità. Era. Ho incominciato a utilizzarlo e con ottimi risultati sia in teglia sia per la pizza tonda. Inoltre è un prodottoe in fase di cottura finale. Sono molto soddisfatto e lo stiamo lavorando anche nella cucina de La Pergola».Cuor di Pelato ha aperto un fronte nella rigorosa cernita delle materie prime di Tommaso Vatti. Laha la stoffa da km vero.Per informazioni: facebook.com/autoctonaradicondoli