Campione d’Italia: dove mangiare per un'esperienza memorabile

Perché scegliere Campione d’Italia per un weekend o una serata speciale?



ampione d’Italia è una piccola exclave italiana in territorio svizzero, affacciata sul lago di Lugano e nota per il casinò,: non mancano di certo luoghi e attrazioni per concedersi una serata speciale con vista sul lago o una giornata spensierata alla scoperta del grazioso centro storico. Come rendere la visita a Campione indimenticabile? Mangiando in una delle tante osterie tipiche o in uno dei ristoranti più esclusivi!Come molti sapranno, Campione d’Italia è una località nota soprattutto per lo storico, inaugurato nel 1917 e oggi inattivo, la cui seconda sede è stata progettata dall’architetto svizzeronei primi anni 2000. All’epoca si trattava di uno dei più grandi e antichi casinò d’Europa, con oltre 50 tavoli e 500 slot machine. Proprio queste ultime rappresentano i giochi da casinò più apprezzati dal pubblico ancora oggi, grazie anche alla sempre più diffusa presenza di questi giochi non solo in casinò veri e propri ma anche in sale da gioco e piattaforme online: provider come, visitabile all’indirizzo https://campobet.com/it , offrono oltre 1700 slot machine, tra cui titoli famosi a livello internazionale comesviluppati da, solo per citare alcuni nomi. Prima dell’avvento di siti online come quello menzionato, ilera secondo solamente al Casinò di Venezia, considerato il più antico al mondo, ma continua a essere uno dei punti di forza più interessanti per chi visita Campione, insieme al richiamo delle numerose osterie del luogo. Dopo essersi rifocillati, perciò, i viaggiatori possono visitare le attrazioni architettoniche della città nei dintorni del casinò, scegliere di passeggiare a bordo lago (soprattutto d’estate) con viste suggestive e un’atmosfera magica, o infine concedersi un po’ di relax nella, che prevede per i propri clienti numerosi trattamenti, un notevole percorso spa le cui le informazioni sono riportate qui di seguito: https://www.elitewellness.it/wet-zone , e vari tipi di massaggi.



Dove mangiare a Campione d’Italia: cucina italiana, pesce e specialità del posto

Piccola e raccolta, Campione offre un’interessante panoramica culinaria tra cucina tipica italiana e svizzera, ristoranti ricercati e prodotti del luogo, soprattutto ittici vista la presenza del lago. Tra i ristoranti più famosi e apprezzati è impossibile non citare il Ristorante Da Candida (guidato dallo chef Bernard Fournier e in possesso di una stella Michelin, come dimostra la conferma dell’inserimento nell’omonima guida anche per il 2021), il Grotto Rialdo e l’Osteria Calprino: ognuno con le sue specialità, come il foie gras del Ristorante da Candida, i piatti di pesce e la pizza del Grotto Rialdo e la picanha e il pesce di lago dell’Osteria Calprino, in grado di regalare ai propri avventori un pranzo o una serata memorabile dal punto di vista gastronomico ma anche dell’accoglienza. L’atmosfera è infatti fondamentale per luoghi di questo genere, e chi sceglie di concedersi una giornata speciale a Campione non potrà che rimanere soddisfatto da questi tre nomi, senza contare gli altri numerosi grotti e ristoranti dove fermarsi grazie “all’ispirazione del momento”.







Scegliere Campione come meta per un weekend (qui i migliori hotel dove sostare: https://www.ticino.ch/it/discover/) o più semplicemente una serata (in base alla distanza dal luogo di residenza) è dunque un’idea facilmente attuabile, che non lascerà delusi gli amanti della buona cucina né gli appassionati di specialità gastronomiche, soprattutto chi ama il pesce di lago e il foie gras.

