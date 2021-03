Cucina veneta, compie 100 anni la storica e tipica Trattoria Al Ponte

Pubblicato il 07 marzo 2021 | 19:31

U

La trattoria "da Luciano" compie un secolo

Una cucina tipica, veneta, della tradizione

n compleanno importante. Compie 100 anni uno dei nomi simbolo dellarodigina, la”, locale storico d’Italia, ubicato a Bornio, un piccolo borgo frazione di Lusia (Ro). Protagonista assoluta, da sempre, la, che a queste latitudini vuol dire lacon una attenzione ricercata alle, tutteeccellenze a. Da gustare o nella storica sala con i soffitti a travi in legno, che inverno vede sempre un caminetto a legna acceso, o nella nuova sala in stile moderno che si affaccia sulla giardino e sulla piscina, realizzata di recente.A tavola ci si può lasciar consigliare per un percorso enogastronomico dal titolare,, affiancato dalla figlia, che suggerisce i piatti preparati dallo chef, suo fratello affiancato dalla madre. Si può partire con un abbondante antipasto caratterizzato da salame polesano tipico e verdure in pastella, autentica leccornia del ristorante, poi verdure di stagione e “pinza onta”. Passando ai primi, si segue la ruota della stagionalità, dai Tortellini in brodo, rigorosamente fatti in casa, ad un altro must, i Bigoi con la salsa, dai Cappellacci di zucca ai risotti ai funghi o al radicchio, al Tastasal, risotto condito con un impasto di carne fresca di maiale macinata, salata ed insaporita con abbondante pepe nero grosso, macinato al momento, per esaltarne la fragranza. In primavera poi vale un viaggio la sola degustazione di Risi e bisi - risotto con i piselli - o di Risotto con gli asparagi.Nei secondi, spazio a specialità tipiche del Veneto quali il Fegato alla veneziana, la Carne al sale, il Petto di faraona, di oca, di anatra. E ancora, il Baccalà alla vicentina con polenta. Da non perdere in inverno il piatto per cui la trattoria è famosa, il Cotechino (o bondiola) con purè di patate. Non mancano nel menu dei percorsi degustativi ingredienti ad hoc come il tartufo bianco piemontese o, per i carnivori, gli “ossi di maiale”, con suini esclusivamente nostrani.Molto fornita la cantina che, oltre agli immancabili vini del territorio, offre incursioni in Lombardia, Piemonte, Trentino ed Emilia Romagna, con un'esaustiva offerta di etichette, affiancata da una selezione di distillati nazionali ed esteri.Per informazioni: www.trattorialponte.it