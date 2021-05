Da Ke Palle (o consegnato a casa) arancine per tutti i gusti e tutto l'autentico street food siciliano

Pubblicato il 09 maggio 2021 | 17:30

Le arancine in tutte e 30 le loro declinazioni

La storia di Danilo Li Muli e di Ke Palle

Tutto lo street food siciliano al banco

Danilo Li Muli

Lo staff di Ke Palle

Anche dolci e consegne a domicilio

Coppo di formaggi

enire asenza immergersi nel gustare il suosarebbe peggio che andare ae non vedere il Duomo. In questo paradiso per la gola la regina è assolutamente l’, una palla di riso in genere condito con zafferano e formaggio grattugiato, con un cuore che originariamente è di, panata e fritta nell’olio o nello strutto. Alla carne si affiancarono quelle al burro e pian piano con altri ripieni anche. A proposito, a Palermo non provate a chiamarla, sareste guardati male. Era il 2013 quando, pubblicitario di successo, pensò di dedicare alla regina dello street food siciliano, l’arancina, un’attività da asporto.Partì col piede giusto: grafica accattivante, una campagna pubblicitaria efficace - era il suo mestiere -, poi arredamento moderno, attenzione ai particolari, un nome che spaccasse - “” - ma specialmente la ricerca dell’e del gusto, a cominciare dagliper finire con le. Altra intuizione è proporre arancine di tanti tipi, dai ripieni più classici ai più fantasiosi fino al gourmet, definite “”.Il successo fu enorme, la gente faceva la fila anche mangiando sul posto in piedi. Declinata in oltre 30 gusti, anche veg e al forno - altro street food palermitano. Alse ne affiancarono altri due nelcittadino. Li Muli ha un’altra fissa: ildeve lavorare con, passione e sorrisi, deve essere fiero del suo lavoro.Periodicamente l’si amplia, da tutta laa qualche novità, così recentemente si sono aggiunte tante altre proposte, compresi i. Oltre alle “arancine d’autore” ora anche i “”; in questo periodo pandemico, in cui la vendita è ridotta, laè al momento, nel banco tenuto caldo la merce staziona al massimo per un’ora per non rovinare le panature e il gusto, laè un must.Cosa consigliare? Iniziare dalle arancine classiche alla carne e al burro, poi sceglierne qualche altra a piacere, col ripieno capace di soddisfare ogni gusto. C'è quella al nero di seppia, quella al forno o quella in cui il riso è sostituito dalla pasta anelletti.Da assaggiare anche unoche difficilmente si può trovare altrove, un pezzo tradizionale diformato da una mattonella di pan-brioche raffermo a strati alternati con ragù di carne passato in besciamella e pan grattato, poi fritto, una vera leccornia.Non manca “u pani ca meusa”, il, esclusiva cittadina e popolare: un morbido panino ripieno con polmone, milza, cartilagini bollite e riscaldate al momento nello strutto, che può essere arricchito dal caciocavallo a fili e/o da ricotta ovina fresca, una specialità che piace tantissimo o per niente, ma comunque non si può venire a Palermo senza assaggiarla.I coppi die crocchè, ma specialmente quelli ai tre formaggi siciliani: bocconcini panati e filanti di scamorza affumicata, Piacentino Dop allo zafferano, Pecorino semi stagionato.Se soffrite di gastrite ai fritti potete sostituire le, ricoperte da pasta sfoglia, oppure gli, delle pizzette in più gusti di condimento, uno più buono dell’altro.Se siete a Palermo per poco tempo, purtroppo per voi, e quindi non avete la possibilità di recarvi più volte da un Ke Palle, niente paura, c’è ilche comprende in versione mignon quasi tutto l’assortimento del, un modo per gustare e apprezzare la vasta offerta di, un vero pasto completo che costa "la bellezza di" 7 euro! Tanto per capire l’economicità del menu.Se non potete fare a meno delecco i cannoli, classico o al pistacchio, oppure l’iris fritta, sempre con crema di ricotta. Se non desiderate creme, c'è la ciambella spolverata con zucchero semolato.Nel punto di via Maqueda, l’asse centrale pedonale del centro storico, sono disponibili idove poter gustare arancine &Co, negli altri due punti vendita ci si può sedere su delle panchine o appoggiarsi ai tavoli alti, potendo accompagnare il cibo con una birra anche artigianale, una bibita, o meglio ancora, una storica gazzosa. Chiaramente è previsto l’o la. Insomma: fa' come vuoi ma non mancare il “manciari di strata” di Ke Palle.Per informazioni: www.kepalle.it